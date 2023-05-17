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Сегодня, 06:45

Логопед рассказала, что делать, если ребенок долго не говорит

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Мать разговаривает с ребенком.
Фото Freepik/master1305

Логопед-дефектолог Светлана Каткова рассказала «СЭ», что делать, если ребенок долго не говорит, и в каких случаях это повод обратиться к специалисту. «Речь — одна из самых сложных высших психических функций. Чтобы речь появилась и функционировала в полной мере, к определенному возрасту у ребенка должны быть хорошо развиты такие функции, как слуховое, зрительное и тактильное восприятие, крупная и мелкая моторика, внимание, память, коммуникативные навыки», — подчеркнула специалист.

Как пояснила Светлана Каткова, при нормальном развитии начиная с одного месяца у ребенка появляются первые звуки, вокализации. В семь-восемь месяцев — лепетные слова («бу-бу-бу», «га-га-га», «па-па-па», «ма-ма-ма»), которые подготавливают речевой аппарат. Далее активно развиваются высшие психические функции, и к одному-полутора годам ребенок произносит первые слова, а к двум — первые простые фразы («мама, иди туда», «папа, пей чай»). «Тревожные сигналы могут возникнуть в любом указанном возрасте. Нет гуления («уа», «ау») к двум-трем месяцам или лепета к восьми, это сигнал. То же и насчет моторных функций. Если к полутора-двум годам у ребенка совсем нет слов, очень мало (до 20) или тяжело их разобрать, есть сложности с вниманием и памятью, это повод обратиться за консультацией к логопеду-дефектологу», — подытожила Светлана Каткова.

Ранее мы рассказывали, как научиться говорить красиво.

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