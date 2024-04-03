Организатор путешествий рассказал, какие места нужно посетить в Звенигороде

Организатор путешествий Антон Баранов рассказал «СЭ», какие музеи и достопримечательности можно посетить всей семьей в Звенигороде.

Так эксперт рекомендует отправиться в музей LEGO, где представлены не только редкие серийные наборы, но и уникальные сооружения. Кроме того, на территории музея проводятся квесты и экскурсии. Но записываться на них нужно заранее.

Второе место в списке достопримечательностей занимает музей русского десерта. Здесь проводятся мастер-классы, на которых можно научиться готовить медовые коврижки и расписывать пряники.

«Любителям истории и красивой старинной архитектуры точно стоит посмотреть на здешний кремль (один из соборов которого расписывал Андрей Рублев), зайти в музей «Царицыны палаты» и полюбоваться дворянскими усадьбами и древними монастырями», — добавил специалист.

Также в городе есть музей, посвященный советской актрисе Любови Орловой. Там можно посмотреть на личные вещи артистки и реквизит со съемок. Еще при музее работают кинотеатр и театрально-концертная площадка.

«Из Москвы в Звенигород можно добраться электричкой от Белорусского вокзала или автобусом от метро «Строгино». Дорога займет максимум 1,5 часа», — подытожил эксперт.