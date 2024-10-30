Кто родился 30 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 октября.

Иван Янковский

Иван Филиппович Янковский — российский актер театра и кино. Родился 30 октября 1990 года в Москве. Сегодня ему исполняется 34 года. Иван — представитель известной актерской династии. Одной из самых ярких работ артиста за последнее время стала роль Вовы Адидаса в «Слове пацана. Кровь на асфальте». Также Янковский сыграл в известном сериале «Топи», фильмах «Чемпион мира», «Союз спасения», «Дама Пик», «Огонь» и др.

Клеманс Поэзи

Клеманс Поэзи — французская актриса и модель. Родился 30 октября 1982 года в Л'Э-ле-Роз, Франция. Сегодня ей исполняется 42 года. Самая известная роль актрисы — красивая волшебница Флер Делакур в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Также Клеманс снялась в популярном фильме «Залечь на дно в Брюгге».

Фото Sebastien Fremont, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 30 октября