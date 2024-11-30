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Кто сегодня родился 30 ноября: у кого из звезд день рождения 30 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 30 ноября: список известных личностей

30 ноября режиссеру «Гладиатора» Ридли Скотту исполняется 87 лет
Мария Задорожная
Автор
Ридли Скотт
Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 ноября.

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Ридли Скотт

Сэр Ридли Скотт — британский кинорежиссер и кинопродюсер, пятикратный номинант на премию BAFTA, четырехкратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Родился 30 ноября 1937 года в Саут-Шилдс, Великобритания. Сегодня ему исполняется 87 лет. Автор культовых фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию», знаменитых «Гладиатора» и «Солдата Джейн».

Вуди Аллен

Хейвуд (Вуди) Аллен — американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, четырехкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Родился 30 ноября 1935 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 89 лет. Известен как знаток литературы и кинематографа, музыки, а также как джазовый кларнетист. Наиболее известные его работы — «Энни Холл», «Манхэттен», «Бананы», «Любовь и смерть» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить».

Вуди Аллен
Фото Andreas Rentz, Getty Images

Кто еще родился 30 ноября

  • Анастасия Бабурова (1983 — 2009) — российская журналистка.

  • Бен Стиллер (1965) — американский актер и комик.

  • Александр Лыков (1961) — российский актер театра и кино.

  • Светлана Жильцова (1936) — советская и российская телеведущая, диктор телевидения, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Вячеслав Невинный (1934 — 2009) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Виктор Драгунский (1913 — 1972) — советский писатель.

  • Уинстон Черчилль (1874 — 1965) — британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат.

  • Нильс Густав Дален (1869 — 1937) — шведский изобретатель, Нобелевский лауреат

  • Марк Твен (1835 — 1910) — американский писатель, журналист.

  • Оливер Фишер Винчестер (1810 — 1880) — американский изобретатель и производитель стрелкового оружия.

  • Джонатан Свифт (1667 — 1745) — английский писатель и политический деятель.

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