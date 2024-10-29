Кто родился 29 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 октября.
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер — американская актриса и продюсер, лауреат премии «Золотой глобус». Родилась 29 октября 1971 года в Миннесоте, США. Сегодня ей исполняется 53 года. Зрителю она известна по ролям в картинах «Битлджус» и «Эдвард руки-ножницы». Актриса также снималась в других известных фильмах, например в «Дракула» и «Эпоха невинности».
Бен Фостер
Бенджамин А. Фостер — американский актер. Родился 29 октября 1980 года в Бостоне, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Стал известен своими ролями в подростковом фильме «Высоты свободы», а также боевике «Люди Икс 3: Последняя битва».
Кто еще родился 29 октября
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Джанет Монтгомери (1985) — английская актриса.
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Екатерина Шпица (1985) — российская актриса театра и кино, телеведущая и певица.
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Брендан Фер (1977) — канадский актер.
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Руфус Сьюэлл (1967) — британский актер театра, кино и телевидения.
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Владимир Виноградов (1964) — российский актер.
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Елена Драпеко (1948) — советская и российская киноактриса, политик.
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Александр Самойлов (1952 — 2020) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист РФ.
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Ричард Дрейфус (1947) — американский актер, сценарист и режиссер.
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Евгений Примаков (1929 — 2015) — советский и российский государственный и политический деятель, ученый.
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Абрам Иоффе (1880 — 1960) — советский физик, академик.