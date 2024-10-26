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Кто сегодня родился 26 октября: у кого из звезд день рождения 26 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 26 октября: список известных личностей

26 октября российский футболист Дмитрий Сычев отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Дмитрий Сычев
Фото Александр Вильф, Russian Look, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 октября.

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Дмитрий Сычев

Дмитрий Евгеньевич Сычев — российский футболист, нападающий. Является заслуженным мастером спорта России. Родился 26 октября 1983 года в Омске. Сегодня ему исполняется 41 год. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Игорь Масленников

Игорь Федорович Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР. Родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. Огромную известность Масленникову принесли фильм «Ярославна, королева Франции», цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Не стало режиссера в 2022 году.

Игорь Масленников
Фото Семен Лиходеев, Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 26 октября

  • Сет Макфарлейн (1973) — американский актер, сценарист.

  • Кит Урбан (1967) — австралийский кантри-певец и композитор.

  • Владимир Кашпур (1926 — 2009) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Владимир Железников (1925 — 2015) — советский детский писатель, кинодраматург, Заслуженный деятель искусств России.

  • Франсуа Миттеран (1916 — 1996) — французский политический деятель, 21-й президент Франции (1981-1995).

  • Наполеон Хилл (1883 — 1970) — американский философ, писатель и психолог успеха.

  • Андрей Белый (1880 — 1934) — русский писатель, поэт, критик.

  • Дмитрий Карбышев (1880 — 1945) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск.

  • Василий Верещагин (1842 — 1904) — русский живописец и литератор.

  • Доменико Скарлатти (1685 — 1757) — итальянский композитор и клавесинист.

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