Кто родился 25 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 октября.
Михаил Галустян
Ншан Сергеевич Галустян, также известен как Михаил Галустян, — российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер и телеведущий. Родился 25 октября 1979 года в Сочи. Сегодня ему исполняется 45 лет. Стал известен российскому зрителю благодаря участию в КВН и скетчкому «Наша Russia».
Кэти Перри
Кэтрин Элизабет Хадсон, более известная как Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса. Родилась 25 октября 1984 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Стала популярна после выхода сингла «I Kissed a Girl» и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы «Hot n Cold» и «Waking Up in Vegas» также пользовались широкой международной популярностью.
Кто еще родился 25 октября
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Азамат Мусагалиев (1984) — российский телеведущий, юморист и актер;
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Энтони Старр (1975) — новозеландский актер кино и телевидения;
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Адам Голдберг (1970) — американский актер, режиссер и продюсер;
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Тамара Семина (1938) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР;
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Анни Жирардо (1931 — 2011) — французская актриса театра и кино;
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Галина Вишневская (1926 — 2012) — советская и российская оперная певица, режиссер, педагог, Народная артистка СССР;
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Александр Егоров (1883 — 1939) — советский военачальник, Маршал Советского Союза;
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Пабло Пикассо (1881 — 1973) — испанский художник;
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Глеб Успенский (1843 — 1902) — русский писатель;
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Жорж Бизе (1838 — 1875) — французский композитор;
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Иоганн Штраус (сын) (1825 — 1899) — австрийский композитор и дирижер, «король вальсов».