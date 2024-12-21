Кто родился 21 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 декабря.
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Лерой Джексон — американский актер кино и телевидения, продюсер. Родился 21 декабря 1948 года в Вашингтоне, США. Сегодня ему исполняется 76 лет. Получил мировое признание за свою роль в фильме «Тропическая лихорадка», а после появился в таких фильмах, как «Славные парни», «Игры патриотов» и «Парк юрского периода».
Джейн Фонда
Джейн Сеймур Фонда — американская актриса, модель, писательница, общественный деятель, лауреат двух премий «Оскар». Родилась 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 87 лет. Известна как создательница и пропагандистка системы физических упражнений под музыку, получившей название «аэробика». Также она снималась в таких культовых фильмах, как «Возвращение домой» и «Клют».
Кто еще родился 21 декабря
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Том Пэйн (1982) — британский актер.
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Анфиса Чехова (1977) — российская теле- и радиоведущая.
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Кифер Сазерленд (1966) — канадский актер и режиссер.
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Фрэнк Заппа (1940 — 1993) — американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер.
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Ольга Аросева (1925 — 2013) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
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Аугусто Монтерросо (1921 — 2003) — гватемальский писатель.
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Генрих Теодор Белль (1917 — 1985) — немецкий писатель, переводчик, Нобелевский лауреат.
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Петр Кошевой (1904 — 1976) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.
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Всеволод Вишневский (1900 — 1951) — советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент.
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Константин Рокоссовский (1896 — 1968) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.
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Иосиф Сталин (1879 — 1953) — советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953).
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Роберт Броун (1773 — 1858) — британский ботаник, в честь которого названо броуновское движение.
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Джек Рэкхем (1682 — 1720) — английский пират и контрабандист начала 18 века.