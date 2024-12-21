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Кто сегодня родился 21 декабря: у кого из звезд день рождения 21 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 21 декабря: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Сэмюэл Л. Джексон
Фото Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 декабря.

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Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Лерой Джексон — американский актер кино и телевидения, продюсер. Родился 21 декабря 1948 года в Вашингтоне, США. Сегодня ему исполняется 76 лет. Получил мировое признание за свою роль в фильме «Тропическая лихорадка», а после появился в таких фильмах, как «Славные парни», «Игры патриотов» и «Парк юрского периода».

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Джейн Фонда

Джейн Сеймур Фонда — американская актриса, модель, писательница, общественный деятель, лауреат двух премий «Оскар». Родилась 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 87 лет. Известна как создательница и пропагандистка системы физических упражнений под музыку, получившей название «аэробика». Также она снималась в таких культовых фильмах, как «Возвращение домой» и «Клют».

Джейн Фонда
Фото Simone Comi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 21 декабря

  • Том Пэйн (1982) — британский актер.

  • Анфиса Чехова (1977) — российская теле- и радиоведущая.

  • Кифер Сазерленд (1966) — канадский актер и режиссер.

  • Фрэнк Заппа (1940 — 1993) — американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер.

  • Ольга Аросева (1925 — 2013) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Аугусто Монтерросо (1921 — 2003) — гватемальский писатель.

  • Генрих Теодор Белль (1917 — 1985) — немецкий писатель, переводчик, Нобелевский лауреат.

  • Петр Кошевой (1904 — 1976) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.

  • Всеволод Вишневский (1900 — 1951) — советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент.

  • Константин Рокоссовский (1896 — 1968) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.

  • Иосиф Сталин (1879 — 1953) — советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953).

  • Роберт Броун (1773 — 1858) — британский ботаник, в честь которого названо броуновское движение.

  • Джек Рэкхем (1682 — 1720) — английский пират и контрабандист начала 18 века.

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