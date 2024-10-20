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Кто сегодня родился 20 октября: у кого из звезд день рождения 20 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 20 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Вигго Мортенсен
Фото AUG, face to face, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 октября.

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Вигго Мортенсен

Вигго Питер Мортенсен-младший — датско-американский актер, писатель, фотограф и художник. Родился 20 октября 1958 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 66 лет. Мировую известность ему принесла роль Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец». В 2018 году с его участием вышла картина «Зеленая книга», которая получила «Оскар» как лучший фильм. Мортенсен сыграл клубного вышибалу Тони, который нанялся водителем к темнокожему музыканту Дону Ширли.

Дэнни Бойл

Дэнни Бойл — британский кинорежиссер и продюсер. Родился 20 октября 1956 года в Рэдклиффе, Великобритания. Сегодня ему исполняется 68 лет. Получил всемирную известность после выхода его фильма «На игле».

Актер Дэнни Бойл
Фото AUG, face to face, Global Look Press

Кто еще родился 20 октября

  • Дмитрий Аленичев (1972) — советский и российский футболист, тренер, общественный деятель.

  • Данни Миноуг (1971) — австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер.

  • Владимир Соловьев (1963) — российский журналист, публицист, телерадиоведущий, общественный деятель.

  • Томас Ньюман (1955) — американский композитор.

  • Еремей Парнов (1935 — 2009) — советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург.

  • Игорь Горбачев (1927 — 2003) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР.

  • Энрике Бернат (1923 — 2003) — испанский бизнесмен, основатель компании «Чупа Чупс».

  • Джеймс Чедвик (1891 — 1974) — английский физик, открывший нейтрон, Нобелевский лауреат.

  • Оскар Сван (1847 — 1927) — шведский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион.

  • Дмитрий Донской (1350 — 1389) — великий князь Московский и Владимирский.

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