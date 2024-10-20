Кто родился 20 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 октября.

Вигго Мортенсен

Вигго Питер Мортенсен-младший — датско-американский актер, писатель, фотограф и художник. Родился 20 октября 1958 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 66 лет. Мировую известность ему принесла роль Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец». В 2018 году с его участием вышла картина «Зеленая книга», которая получила «Оскар» как лучший фильм. Мортенсен сыграл клубного вышибалу Тони, который нанялся водителем к темнокожему музыканту Дону Ширли.

Дэнни Бойл

Дэнни Бойл — британский кинорежиссер и продюсер. Родился 20 октября 1956 года в Рэдклиффе, Великобритания. Сегодня ему исполняется 68 лет. Получил всемирную известность после выхода его фильма «На игле».

Фото AUG, face to face, Global Look Press

Кто еще родился 20 октября