Кто родился 20 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 октября.
Вигго Мортенсен
Вигго Питер Мортенсен-младший — датско-американский актер, писатель, фотограф и художник. Родился 20 октября 1958 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 66 лет. Мировую известность ему принесла роль Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец». В 2018 году с его участием вышла картина «Зеленая книга», которая получила «Оскар» как лучший фильм. Мортенсен сыграл клубного вышибалу Тони, который нанялся водителем к темнокожему музыканту Дону Ширли.
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл — британский кинорежиссер и продюсер. Родился 20 октября 1956 года в Рэдклиффе, Великобритания. Сегодня ему исполняется 68 лет. Получил всемирную известность после выхода его фильма «На игле».
Кто еще родился 20 октября
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Дмитрий Аленичев (1972) — советский и российский футболист, тренер, общественный деятель.
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Данни Миноуг (1971) — австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер.
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Владимир Соловьев (1963) — российский журналист, публицист, телерадиоведущий, общественный деятель.
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Томас Ньюман (1955) — американский композитор.
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Еремей Парнов (1935 — 2009) — советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург.
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Игорь Горбачев (1927 — 2003) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР.
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Энрике Бернат (1923 — 2003) — испанский бизнесмен, основатель компании «Чупа Чупс».
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Джеймс Чедвик (1891 — 1974) — английский физик, открывший нейтрон, Нобелевский лауреат.
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Оскар Сван (1847 — 1927) — шведский стрелок, трехкратный олимпийский чемпион.
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Дмитрий Донской (1350 — 1389) — великий князь Московский и Владимирский.