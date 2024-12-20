Кто родился 20 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 декабря.

Елизавета Боярская

Елизавета Михайловна Боярская — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации, дочь знаменитого актера Михаила Боярского. Родилась 20 декабря 1985 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ей исполняется 39 лет. Первую значимую роль в кино сыграла в фильме Василия Чигинского «Первый после Бога», но широкой публике стала известна благодаря фильму Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение».

Джона Хилл

Джона Хилл Фельдштейн — американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Родился 20 декабря 1983 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 41 год. Стал известен благодаря своим комедийным ролям в фильмах «SuperПерцы», «В пролете», «Побег из Вегаса», «Мачо и ботан», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Мачо и ботан 2».

Фото Amy Sussman, Getty Images

Кто еще родился 20 декабря