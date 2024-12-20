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Кто сегодня родился 20 декабря: у кого из звезд день рождения 20 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 20 декабря: список известных личностей

20 декабря актриса Елизавета Боярская отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Джона Хилл
Фото Amy Sussman, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 декабря.

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Елизавета Боярская

Елизавета Михайловна Боярская — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации, дочь знаменитого актера Михаила Боярского. Родилась 20 декабря 1985 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ей исполняется 39 лет. Первую значимую роль в кино сыграла в фильме Василия Чигинского «Первый после Бога», но широкой публике стала известна благодаря фильму Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение».

Джона Хилл

Джона Хилл Фельдштейн — американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Родился 20 декабря 1983 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 41 год. Стал известен благодаря своим комедийным ролям в фильмах «SuperПерцы», «В пролете», «Побег из Вегаса», «Мачо и ботан», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Мачо и ботан 2».

Джона Хилл
Фото Amy Sussman, Getty Images

Кто еще родился 20 декабря

  • Тодд Филлипс (1970) — американский кинорежиссер и продюсер.

  • Ким Ки Дук (1960 — 2020) — южнокорейский кинорежиссер.

  • Ури Геллер (1946) — израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор.

  • Дэвид Джозеф Бом (1917 — 1992) — американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию.

  • Хелена Майер (1910 — 1953) — немецкая фехтовальщица, олимпийская чемпионка.

  • Алексей Баландин (1898 — 1967) — советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа.

  • Мария Скобцова (1891 — 1945) — русская поэтесса, монахиня, святая.

  • Ярослав Гейровский (1890 — 1967) — чехословацкий химик, Нобелевский лауреат.

  • Николай Богданов-Бельский (1868 — 1945) — русский художник-передвижник, академик живописи.

  • Питер Де Хох (1629 — 1684) — голландский живописец дельфтской школы.

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