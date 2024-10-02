Кто родился 2 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 октября.

Евгений Сидихин

Евгений Сидихин — российский актер театра и кино, телеведущий. Родился 2 октября 1964 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 60 лет. Известен по фильмам «Мама не горюй», «Упасть вверх» и сериалу «Бандитский Петербург: Барон» и его продолжениях.

Стинг

Гордон Мэттью Томас Самнер, более известный под псевдонимом Стинг — английский музыкант, певец и автор песен, актер, общественный деятель и филантроп. Родился 2 октября 1951 года в Уолсенде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 73 года. Известен, как семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», номинант на премию «Тони» и четырехкратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Фото Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

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