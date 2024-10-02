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Кто сегодня родился 2 октября: у кого из звезд день рождения 2 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 2 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Евгений Сидихин
Фото Интерпресс, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 октября.

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Евгений Сидихин

Евгений Сидихин — российский актер театра и кино, телеведущий. Родился 2 октября 1964 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 60 лет. Известен по фильмам «Мама не горюй», «Упасть вверх» и сериалу «Бандитский Петербург: Барон» и его продолжениях.

Стинг

Гордон Мэттью Томас Самнер, более известный под псевдонимом Стинг — английский музыкант, певец и автор песен, актер, общественный деятель и филантроп. Родился 2 октября 1951 года в Уолсенде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 73 года. Известен, как семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», номинант на премию «Тони» и четырехкратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Стинг
Фото Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 2 октября

  • Сати Казанова (1982) — российская певица и актриса, модель, телеведущая;

  • Лидия Вележева (1966) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, Заслуженная артистка РФ;

  • Лоррейн Бракко (1954) — американская актриса, номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми»;

  • Людмила Крылова (1938) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР;

  • Юрий Левитан (1914 — 1983) — советский диктор всесоюзного радио, Народный артист СССР;

  • Грэм Грин (1904 — 1991) — английский писатель;

  • Петр Гальперин (1902 — 1988) — советский психолог, Заслуженный деятель науки РСФСР;

  • Борис Шапошников (1882 -1945) — советский государственный деятель, военный теоретик, маршал Советского Союза;

  • Махатма Ганди (1869 — 1948) — индийский государственный и политический деятель, философ;

  • Уильям Рамзай (1852 — 1916) — английский химик, Нобелевский лауреат;

  • Сергей Нечаев (1847 — 1882) — русский революционер, организатор общества «Народная расправа»;

  • Ричард III (1452 — 1485) — король Англии (1483-1485).

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