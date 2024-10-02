Кто родился 2 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 октября.
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин — российский актер театра и кино, телеведущий. Родился 2 октября 1964 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 60 лет. Известен по фильмам «Мама не горюй», «Упасть вверх» и сериалу «Бандитский Петербург: Барон» и его продолжениях.
Стинг
Гордон Мэттью Томас Самнер, более известный под псевдонимом Стинг — английский музыкант, певец и автор песен, актер, общественный деятель и филантроп. Родился 2 октября 1951 года в Уолсенде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 73 года. Известен, как семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», номинант на премию «Тони» и четырехкратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».
Кто еще родился 2 октября
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Сати Казанова (1982) — российская певица и актриса, модель, телеведущая;
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Лидия Вележева (1966) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, Заслуженная артистка РФ;
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Лоррейн Бракко (1954) — американская актриса, номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми»;
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Людмила Крылова (1938) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР;
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Юрий Левитан (1914 — 1983) — советский диктор всесоюзного радио, Народный артист СССР;
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Грэм Грин (1904 — 1991) — английский писатель;
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Петр Гальперин (1902 — 1988) — советский психолог, Заслуженный деятель науки РСФСР;
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Борис Шапошников (1882 -1945) — советский государственный деятель, военный теоретик, маршал Советского Союза;
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Махатма Ганди (1869 — 1948) — индийский государственный и политический деятель, философ;
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Уильям Рамзай (1852 — 1916) — английский химик, Нобелевский лауреат;
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Сергей Нечаев (1847 — 1882) — русский революционер, организатор общества «Народная расправа»;
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Ричард III (1452 — 1485) — король Англии (1483-1485).