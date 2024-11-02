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Кто сегодня родился 2 ноября: у кого из звезд день рождения 2 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 2 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Елена Захарова
Фото Павел Кашаев, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 ноября.

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Елена Захарова

Елена Захарова — российская актриса театра и кино. Родилась 2 ноября 1975 года в городе Екатеринбурге. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна благодаря своим ролям в театре и на телевидении. Среди ее работ «Кадетство», «Плакса», «Сокровища партизанского леса» и др.

Дэвид Швиммер

Дэвид Швиммер — американский актер, продюсер и режиссер. Родился 2 ноября 1966 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен благодаря роли Росса Геллера в популярном ситкоме «Друзья». Он также озвучивал жирафа Мелмана из трилогии мультфильмов «Мадагаскар».

Дэвид Швиммер.
Фото FilmStills, Global Look Press

Кто еще родился 2 ноября

  • Кит Эмерсон (1944 — 2016) — британский клавишник и композитор.

  • Лукино Висконти (1906 — 1976) — итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма.

  • Даниил Андреев (1906 — 1959) — русский мистик-духовидец, религиозный философ, писатель, поэт.

  • Михаил Яншин (1902 — 1976) — советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.

  • Уоррен Гардинг (1865 — 1923) — 29-й президент США (1921-1923), государственный и политический деятель.

  • Жорж Сорель (1847 — 1922) — французский философ и публицист, теоретик анархо-синдикализма.

  • Марк Антокольский (1843 — 1902) — русский скульптор.

  • Джордж Буль (1815 -1864) — английский математик и логик, основоположник математической логики.

  • Джеймс Нокс Полк (1795 — 1849) — 11-й президент США (1845-1849), один из самых деятельных президентов 19 века.

  • Мария Антуанетта (1755 — 1793) — французская королева, жена Людовика XVI.

  • Клеопатра (69 — 31) — последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев.

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