Кто родился 2 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 ноября.

Елена Захарова

Елена Захарова — российская актриса театра и кино. Родилась 2 ноября 1975 года в городе Екатеринбурге. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна благодаря своим ролям в театре и на телевидении. Среди ее работ «Кадетство», «Плакса», «Сокровища партизанского леса» и др.

Дэвид Швиммер

Дэвид Швиммер — американский актер, продюсер и режиссер. Родился 2 ноября 1966 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен благодаря роли Росса Геллера в популярном ситкоме «Друзья». Он также озвучивал жирафа Мелмана из трилогии мультфильмов «Мадагаскар».

Фото FilmStills, Global Look Press

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