Кто родился 19 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 октября.
Джон Фавро
Джонатан «Джон» Фавро — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Родился 19 октября 1966 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 58 лет. Известность ему принес фильм «Тусовщики», к которому он написал сценарий и сыграл главную роль. Он также был исполнительным продюсером и появлялся в качестве персонажа серии фильмов «Мстители», «Железный человек», «Человек-паук» и пр.
Ребекка Фергюсон
Ребекка Луиза Фергюсон Сундстрем — шведская актриса. Родилась 19 октября 1983 года в Стокгольме, Швеция. Сегодня ей исполняется 41 год. Известность ей принесла главная роль в британском сериале «Белая королева» и фильм «Миссия невыполнима: Племя изгоев».
Кто еще родился 19 октября
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Эвандер Холифилд (1962) — американский боксер, многократный чемпион мира, призер Олимпийских игр;
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Вероника Кастро (1952) — мексиканская актриса, певица и телеведущая;
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Жанна Болотова (1941) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР;
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Майкл Гэмбон (1940 — 2023) — ирландский и британский актер театра и кино;
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Вячеслав Клыков (1939 — 2006) — советский и российский художник и скульптор;
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Борис Фролов (1932 — 2005) — советский и российский архитектор, Заслуженный строитель России;
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Александр Галич (1918 — 1977) — советский поэт, сценарист, драматург;
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Умберто Боччони (1882 — 1916) — итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма.