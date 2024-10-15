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Кто сегодня родился 15 октября: у кого из звезд день рождения 15 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 15 октября: список известных личностей

15 октября Николай Басков отмечает 48-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Николай Басков
Фото Андрей Эрштрем, Известия
Вячеслав Бутусов
Фото Павел Бедняков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 октября.

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Николай Басков

Николай Басков — российский певец, русский тенор, телеведущий, актер, Народный артист России. Родился 15 октября 1976 года в Москве. Сегодня ему исполняется 48 лет. В 2000 году несколько раз выступил с Монтсеррат Кабалье, а затем стал ее учеником. Первую популярность ему принес видеоклип «Памяти Карузо», который попал в хит-парады музыкальных телеканалов.

Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, писатель. Родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Сегодня ему исполняется 63 года. Известен как лидер и вокалист рок-групп «Nautilus Pompilius» и «Ю-Питер». Также являлся создателем новой группы «Орден Славы».

Вячеслав Бутусов
Фото Павел Бедняков, Известия

Кто еще родился 15 октября

  • Анна Хилькевич (1986) — российская актриса.

  • Доминик Уэст (1969) — британский актер.

  • FM-2030 (Ф.М. Эсфендиари) (1930 — 2000) — футоролог, писатель-фантаст, основатель трансгуманистического движения.

  • Генрих Альтшуллер (1926 — 1998) — советский изобретатель, писатель-фантаст.

  • Мишель Фуко (1926 — 1984) — французский философ, теоретик культуры и историк.

  • Итало Кальвино (1923 -1985) — итальянский писатель, представитель неореализма.

  • Илья Ильф (1897 — 1937) — советский писатель и журналист.

  • Джейн Дарвелл (1879 — 1967) — американская актриса.

  • Фридрих Ницше (1844 — 1900) — немецкий философ, представитель иррационализма.

  • Савва Мамонтов (1841 — 1918) — русский промышленник и предприниматель, известный меценат.

  • Михаил Лермонтов (1814 — 1841) — русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер.

  • Алексей Кольцов (1809 — 1842) — русский поэт.

  • Вильгельм фон Каульбах (1805 — 1874) — немецкий художник.

  • Эванджелиста Торричелли (1608 — 1647) — итальянский математик и физик, ученик Галилея.

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