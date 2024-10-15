Кто родился 15 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 октября.

Николай Басков

Николай Басков — российский певец, русский тенор, телеведущий, актер, Народный артист России. Родился 15 октября 1976 года в Москве. Сегодня ему исполняется 48 лет. В 2000 году несколько раз выступил с Монтсеррат Кабалье, а затем стал ее учеником. Первую популярность ему принес видеоклип «Памяти Карузо», который попал в хит-парады музыкальных телеканалов.

Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, писатель. Родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Сегодня ему исполняется 63 года. Известен как лидер и вокалист рок-групп «Nautilus Pompilius» и «Ю-Питер». Также являлся создателем новой группы «Орден Славы».

Фото Павел Бедняков, Известия

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