Кто родился 14 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 октября.

Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин — советский и российский художник-модельер, Народный художник России. Родился 14 октября 1963 года в Одинцово. В 1991 году создал компанию Valentin Yudashkin и представил коллекцию «Фаберже» в рамках Недели высокой моды в Париже. После показа он получил широкую известность не только в России, но и в мире. Не стало Валентина Юдашкина в 2023 году.

Алессандро Сафина

Алессандро Сафина — итальянский оперный и эстрадный певец. Родился 14 октября 1963 года в городе Сиена, Италия. Сегодня ему исполняется 61 год. Международный успех певец обрел после концерта The Night Of The Proms в Нидерландах. Сингл Luna из альбома Insieme a te в 2000 году 14 недель держался на вершине голландского хит-парада.

Фото Виктор Дмитриев, Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 14 октября