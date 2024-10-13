Кто родился 13 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 октября.

Саша Барон Коэн

Саша Ноэм Барон Коэн — британский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, сценарист, продюсер. Родился 13 октября 1971 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 53 года. Стал известен широкой публике как создатель сатирических персонажей: Бората Сагдиева, Бруно Гехарда и генерал-адмирала Аладина. Однако настоящую славу Коэну принес образ Али Джи, невоспитанного и необразованного джанглиста.

Келли Престон

Келли Камалелехуа Смит — американская актриса и фотомодель. Родилась 13 октября 1962 года в Гонолулу, США. Келли снялась в 60 фильмах, среди которых: «Шалопай», «Близнецы», «Джерри Магуайер», «Ради любви к игре», «Чего хочет девушка», «Вид сверху лучше», «Кот» и «Так себе каникулы». Не стало актрисы в 2020 году.

Фото Javier Rojas, Global Look Press

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