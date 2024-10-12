Кто родился 12 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 октября.
Хью Джекман
Хью Майкл Джекман — австралийский актер, певец и продюсер. Родился 12 октября 1968 года в Сиднее, Австралия. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал известен мировой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Вершиной его актерского мастерства большинство критиков признали работу в детективном триллере «Пленницы».
Джош Хатчерсон
Джошуа Райан Хатчерсон — американский актер и кинопродюсер. Родился 12 октября 1992 года в Кентукки, США. Сегодня ему исполняется 32 года. Стал известен благодаря роли Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры».
Кто еще родился 12 октября
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Виктория Исакова (1976) — российская актриса театра и кино, продюсер, Заслуженная артистка России.
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Генри Акинванде (1965) — британский боксер-профессионал нигерийского происхождения.
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Галина Стаханова (1940) — советская и российская актриса театра и кино.
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Юрий Васильев (1939 — 1999) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
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Лучано Паваротти (1935 — 2007) — итальянский оперный певец (тенор).
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Ролан Быков (1929 — 1998) — советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
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Эудженио Монтале (1896 — 1981) — итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.
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Кроули Эдвард Алистер (1875 — 1947) — английский писатель, автор оккультных произведений.
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Роман Кондратенко (1857 — 1904) — русский генерал-лейтенант, герой обороны крепости Порт-Артур.
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Михаил Муравьев-Виленский (1796 — 1866) — русский государственный деятель.