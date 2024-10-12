Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто сегодня родился 12 октября: у кого из звезд день рождения 12 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 12 октября: список известных личностей

12 октября актер Хью Джекман отмечает 56-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Хью Джекман
Фото Fred Duval, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 октября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 12&nbsp;октября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 12 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Хью Джекман

Хью Майкл Джекман — австралийский актер, певец и продюсер. Родился 12 октября 1968 года в Сиднее, Австралия. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал известен мировой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Вершиной его актерского мастерства большинство критиков признали работу в детективном триллере «Пленницы».

Люди Икс, Росомаха. Хронология «Людей Икс»: в каком порядке смотреть все фильмы

Джош Хатчерсон

Джошуа Райан Хатчерсон — американский актер и кинопродюсер. Родился 12 октября 1992 года в Кентукки, США. Сегодня ему исполняется 32 года. Стал известен благодаря роли Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры».

Джош Хатчерсон
Фото Craig Barritt, Getty Images

Кто еще родился 12 октября

  • Виктория Исакова (1976) — российская актриса театра и кино, продюсер, Заслуженная артистка России.

  • Генри Акинванде (1965) — британский боксер-профессионал нигерийского происхождения.

  • Галина Стаханова (1940) — советская и российская актриса театра и кино.

  • Юрий Васильев (1939 — 1999) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Лучано Паваротти (1935 — 2007) — итальянский оперный певец (тенор).

  • Ролан Быков (1929 — 1998) — советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

  • Эудженио Монтале (1896 — 1981) — итальянский поэт, прозаик, Нобелевский лауреат.

  • Кроули Эдвард Алистер (1875 — 1947) — английский писатель, автор оккультных произведений.

  • Роман Кондратенко (1857 — 1904) — русский генерал-лейтенант, герой обороны крепости Порт-Артур.

  • Михаил Муравьев-Виленский (1796 — 1866) — русский государственный деятель.

Голодные игры: И&nbsp;вспыхнет пламя, 2013. Хронология «Голодных игр»: в каком порядке смотреть все фильмы
Новости холдинга
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Последние новости
00:05
12 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
11 окт 01:05
Кто родился 11 октября: список известных личностей
11 окт 00:05
11 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
10 окт 19:05
Психолог объяснила, как вести себя родителям квадроберов
10 окт 18:25
В Москве пройдет семейный фестиваль «Спортлэнд»