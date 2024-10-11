Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто сегодня родился 11 октября: у кого из звезд день рождения 11 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Игорь Верник.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 октября.

Всемирные праздники 11&nbsp;октября. 11 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Игорь Верник

Игорь Верник — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист России. Родился 11 октября 1963 года в Москве. Сегодня ему исполняется 61 год. Стал популярен в 1992-1996 годах как ведущий программы «Рек-тайм». Также среди его наиболее известных работ на телевидении можно отметить программы «Седьмое чувство» и «КВН. Высшая лига».

Звезды которые начинали с&nbsp;КВН: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Павел Воля. 30 звезд, которые начали свою карьеру с КВН

Мэтт Бомер

Мэттью Стэйтон Бомер — американский актер, продюсер, режиссер и певец. Родился 11 октября 1977 года в Миссури, США. Сегодня ему исполняется 47 лет. Известен ролями в успешных фильмах «Иллюзия полета», «Время», «Супер Майк», «Супермен: Освобожденный», «Обыкновенное сердце», «Супер Майк XXL», «Великолепная семерка» и др. Также Бомер получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Эмми».

Мэтт Бомер
Фото Amy Sussman, Getty Images

Кто еще родился 11 октября

  • Мишель Трахтенберг (1985) — американская актриса кино и озвучивания, телеведущая.

  • Эмили Дешанель (1976) — американская актриса и продюсер.

  • Люк Перри (1966 — 2019) — американский актер.

  • Хильда (1961 — 1996) — аргентинская певица.

  • Дэвид Морс (1953) — американский актер, номинант на премии «Эмми» и «Тони».

  • Михаил Давыдов (1947) — советский и российский ученый, хирург-онколог, профессор, академик.

  • Савао Като (1946) — японский гимнаст, восьмикратный олимпийский чемпион.

  • Борис Пильняк (1894 — 1938) — русский писатель.

  • Франсуа Мориак (1885 — 1970) — французский писатель, нобелевский лауреат.

  • Элеонора Рузвельт (1884 — 1962) — американский общественный деятель, супруга президента США Франклина Рузвельта.

8 фильмов про напарников на&nbsp;любой вкус. 8 лучших фильмов про напарников
Новости холдинга
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus

Olimpbet awards

Последние новости
00:05
11 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
10 окт 19:05
Психолог объяснила, как вести себя родителям квадроберов
10 окт 18:25
В Москве пройдет семейный фестиваль «Спортлэнд»
10 окт 01:05
Кто родился 10 октября: список известных личностей
10 окт 00:05
10 октября: какой сегодня праздник в России и в мире