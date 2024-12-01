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Кто сегодня родился 1 декабря: у кого из звезд день рождения 1 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 1 декабря: список известных личностей

1 декабря актриса Зои Кравиц отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Зои Кравиц
Фото Emma McIntyre, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 декабря.

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Зои Кравиц

Зои Изабелла Кравиц — американская актриса, певица и модель. Родилась 1 декабря 1988 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Наиболее известна своими ролями в фильмах и сериалах «Люди Икс: Первый класс», «Дивергент» и «Фантастические твари».

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Гарик Сукачев

Игорь Иванович Сукачев — российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор. Родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино, Московская область. Сегодня ему исполняется 65 лет. Известен как лидер групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые».

Гарик Сукачев
Фото Андрей Эрштрем, Известия

Кто еще родился 1 декабря

  • Йоланди Фиссер (1984) — южноафриканская певица, актриса и рэпер, вокалистка рэп-рейв-группы Die Antwoord.

  • Дмитрий Марьянов (1969 — 2017) — российский актер и сценарист.

  • Амаяк Акопян (1956) — советский и российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист, Заслуженный артист РФ.

  • Всеволод Бобров (1922 — 1979) — советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион.

  • Георгий Жуков (1896 — 1974) — советский военачальник и государственный деятель, Маршал Советского Союза.

  • Василий Блюхер (1890 — 1938) — советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза.

  • Николай Лобачевский (1792 — 1856) — русский математик, создатель неевклидовой геометрии.

  • Анна Мария Тюссо (1761 — 1859) — французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне.

  • Этьен Фальконе (1716 — 1791) — французский скульптор.

  • Людовик VI Толстый (1081 — 1137) — король Франции, пятый из династии Капетингов.

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