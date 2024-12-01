Кто родился 1 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 декабря.

Зои Кравиц

Зои Изабелла Кравиц — американская актриса, певица и модель. Родилась 1 декабря 1988 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Наиболее известна своими ролями в фильмах и сериалах «Люди Икс: Первый класс», «Дивергент» и «Фантастические твари».

Гарик Сукачев

Игорь Иванович Сукачев — российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор. Родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино, Московская область. Сегодня ему исполняется 65 лет. Известен как лидер групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые».

Фото Андрей Эрштрем, Известия

Кто еще родился 1 декабря