Кто родился 18 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 октября.
Сергей Безруков
Сергей Витальевич Безруков — российский актер театра, кино, телевидения, театральный режиссер, сценарист, продюсер, певец, Народный артист РФ. Родился 18 октября 1973 года в Москве. Сегодня ему исполняется 51 год. Стал популярен благодаря российскому телесериалу «Бригада». Также он известен по фильмам «Есенин» и «После тебя».
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм — американский актер, сценарист и кинорежиссер, мастер боевых искусств. Родился 18 октября 1960 года в Беркем-Сент-Агат, Бельгия. Сегодня ему исполняется 64 года. Прославился благодаря ролям в фильмах «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Самоволка», «Ордер на смерть», «Двойной удар», «Универсальный солдат» и другие. Особую популярность Ван Дамму принес его невероятный шпагат.
Кто еще родился 18 октября
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Тайлер Пози (1991) — американский актер и музыкант.
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Зак Эфрон (1987) — американский актер.
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Сергей Доренко (1959 — 2019) — российский журналист, теле и радиоведущий.
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Георгий Воронов (1935 — 2023) — советский и российский эколог, биогеограф, общественный деятель, профессор.
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Кир Булычев (1934 — 2003) — советский писатель-фантаст, сценарист.
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Чак Берри (1926 — 2017) — американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен.
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Николай Каманин (1908 — 1982) — советский летчик и военачальник, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
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Владимир Захаров (1901 — 1956) — советский композитор, музыкальный деятель, Народный артист СССР.
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Александр Лодыгин (1847 — 1923) — русский электротехник, создатель лампы накаливания.
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Генрих фон Клейст (1777 — 1811) — немецкий драматург, поэт и прозаик.