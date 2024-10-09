Кто родился 9 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 октября.

Джон Леннон

Джон Леннон — английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы The Beatles. Родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле, Великобритания. Он был введен в Зал славы авторов песен и в Зал славы рок-н-ролла. Леннон известен не только своей музыкальной деятельностью, но и как политический активист. Свои взгляды он активно и открыто высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях. Убили артиста в 1980 году.

Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо Гомес — мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, лауреат премий «Оскар». Родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре, Мексика. Сегодня ему исполняется 60 лет. Известен картинами «Хребет дьявола», «Мимик», «Блэйд II», «Хеллбой», «Тихоокеанский рубеж» и уникальной интерпретацией классической сказки «Пиноккио».

Фото Armando Gallo, Zuma, Global Look Press

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