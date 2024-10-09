Кто родился 9 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 октября.
Джон Леннон
Джон Леннон — английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы The Beatles. Родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле, Великобритания. Он был введен в Зал славы авторов песен и в Зал славы рок-н-ролла. Леннон известен не только своей музыкальной деятельностью, но и как политический активист. Свои взгляды он активно и открыто высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях. Убили артиста в 1980 году.
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо Гомес — мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, лауреат премий «Оскар». Родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре, Мексика. Сегодня ему исполняется 60 лет. Известен картинами «Хребет дьявола», «Мимик», «Блэйд II», «Хеллбой», «Тихоокеанский рубеж» и уникальной интерпретацией классической сказки «Пиноккио».
Кто еще родился 9 октября
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Леван Горозия, известный как L'One (1985) — российский рэпер.
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Эдди Герреро (1967 — 2005) — мексикано-американский рестлер.
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Валерий Носик (1940 — 1995) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
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Евгений Евстигнеев (1926 — 1992) — советский актер театра и кино, народный артист СССР.
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Кусуо Китамура (1917 — 1996) — японский пловец, олимпийский чемпион.
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Николай Бухарин (1888 — 1938) — русский политический деятель.
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Николай Рерих (1874 — 1947) — русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик.
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Камиль Сен-Санс (1835 — 1921) — французский композитор.
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Сергей Муравьев-Апостол (1796 — 1826) — русский офицер, декабрист.
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Мигель де Сервантес (1547 — 1616) — испанский писатель.
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Христофор Колумб (1451 — 1506) — испанский мореплаватель и открыватель новых земель.
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Робер де Сорбон (1201 — 1274) — французский теолог, основатель колледжа в Париже («Сорбоннского дома»).