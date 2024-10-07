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Кто родился сегодня 7 октября: у кого из звезд день рождения 7 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 7 октября: список известных личностей

7 октября Президент России Владимир Путин отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Владимир Путин
Фото Павел Волков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 октября.

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Владимир Путин

Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, Президент Российской Федерации. Родился 7 октября 1952 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 72 года. В сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина.

Максим Траньков

Максим Леонидович Траньков — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион России. Родился 7 октября 1983 года в Перми. Сегодня ему исполняется 41 год. Выступая в паре с Татьяной Волосожар, он принес многочисленные победы России.

Максим Траньков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто еще родился 7 октября

  • Холлэнд Роден (1986) — американская актриса;

  • Анастасия Стоцкая (1982) — российская актриса и певица;

  • Шон Эшмор (1979) — канадский актер;

  • Дмитрий Орлов (1971) — российский киноактер, кинорежиссер и сценарист;

  • Тони Брэкстон (1967) — американская певица, автор песен и актриса;

  • Юрий Саранцев (1928 — 2005) — советский и российский актер кино и дубляжа, Народный артист РФ;

  • Раиса Куркина (1927) — советская и российская актриса кино и дубляжа, Заслуженная артистка РСФСР;

  • Николай Рабинович (1908 — 1972) — советский дирижер и музыкальный педагог;

  • Паулино Алькантара (1896 — 1964) — испанский футболист филиппинского происхождения;

  • Нильс Бор (1885 — 1962) — датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.

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