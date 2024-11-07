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Кто родился сегодня 7 ноября: у кого из звезд день рождения 7 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 7 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Джон Майкл Макдона.
Фото Snapshot, Tobias Seeliger, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 ноября.

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Джон Майкл Макдона

Джон Майкл Макдона — англо-ирландский кинорежиссер и сценарист, номинант на премию BAFTA. Родился 7 ноября 1967 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 58 лет. Прославился как режиссер и Автор примечательных ирландских фильмов «Голгофа» и «Однажды в Ирландии».

Джереми Лондон

Джереми Майкл Лондон — американский актер. Родился 7 ноября 1972 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 52 года. Стал известен благодаря ролям в фильмах «Пятеро», «Седьмое небо», «Я улечу», «Крысы из супермаркета» и «Боги и генералы».

Джереми Лондон.
Фото Кадр из фильма «Кровавая страна», реж. Трэвис Миллс / Running Wild Films

Кто еще родился 7 ноября

  • Аркадий Шипунов (1927 — 2013) — советский и российский конструктор оружия, профессор, академик РАН.

  • Альбер Камю (1913 — 1960) — французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат.

  • Михаил Янгель (1911 — 1971) — советский ученый, конструктор в области ракетно-космической техники.

  • Георгий Милляр (1903 — 1993) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Рина Зеленая (1902 — 1991) — советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Дмитрий Фурманов (1891 — 1926) — советский писатель, прозаик, автор романа «Чапаев».

  • Лев Троцкий (1879 — 1940) — русский революционер еврейского происхождения, деятель коммунистического движения.

  • Мария Склодовская-Кюри (1867 — 1934) — французский физик и химик, дважды Нобелевский лауреат.

  • Хулиан дель Касаль (1863 — 1893) — кубинский поэт, крупнейший представитель модернизма.

  • Арсений Введенский (1844 — 1909) — русский литературный критик, библиограф, историк литературы.

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