Кто родился 6 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 сентября.

Юрий Шатунов

Юрий Шатунов — российский эстрадный певец, Заслуженный артист России. Родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Бывший солист группы «Ласковый май». Исполнитель таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других. Не стало артиста в 2022 году.

Идрис Эльба

Идрис Эльба — британский актер кино и телевидения. Родился 6 сентября 1972 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 52 года. Стал известен по фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Форсаж: Хоббс и Шоу», тетралогии «Тор».

Фото Global Look Press

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