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Кто родился сегодня 6 декабря: у кого из звезд день рождения 6 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 6 декабря: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Александр Балуев
Фото Валерий Лукоянов, Russian Look, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 декабря.

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Александр Балуев

Александр Николаевич Балуев — советский и российский актер театра и кино. Родился 6 декабря 1958 года в Москве. Сегодня ему исполняется 66 лет. Известен по фильмам «Мусульманин», «Антикиллер», «Кандагар».

Том Халс

Томас Эдвард Халс — американский актер, певец и продюсер. Родился 6 декабря 1953 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Мировую известность приобрел после оскароносного фильма Милоша Формана «Амадей».

Том Халс
Фото Rich Fury, Getty Images

Кто еще родился 6 декабря

  • Михаил Евдокимов (1957 — 2005) — советский артист эстрады, актер, Заслуженный артист РФ, государственный деятель.

  • Владимир Наумов (1927 — 2021) — советский и российский режиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

  • Николай Амосов (1913 — 2002) — советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.

  • Сергей Залыгин (1913 — 2000) — советский писатель и общественный деятель, академик РАН.

  • Туллио Крали (1910 — 2000) — итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи.

  • Николай Баталов (1899 — 1937) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

  • Николай Лосский (1870 -1965) — русский философ.

  • Фридрих Мюллер (1823 — 1900) — немецкий и английский филолог, востоковед.

  • Николай Огарев (1813 — 1877) — русский поэт, публицист, революционер.

  • Жозеф Луи Гей-Люссак (1778 — 1850) — французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.

  • Никола Леблан (1742 — 1806) — французский химик-технолог.

  • Генрих VI (1421 — 1471) — король Англии, последний из династии Ланкастеров.

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