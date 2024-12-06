Кто родился 6 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 декабря.
Александр Балуев
Александр Николаевич Балуев — советский и российский актер театра и кино. Родился 6 декабря 1958 года в Москве. Сегодня ему исполняется 66 лет. Известен по фильмам «Мусульманин», «Антикиллер», «Кандагар».
Том Халс
Томас Эдвард Халс — американский актер, певец и продюсер. Родился 6 декабря 1953 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Мировую известность приобрел после оскароносного фильма Милоша Формана «Амадей».
Кто еще родился 6 декабря
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Михаил Евдокимов (1957 — 2005) — советский артист эстрады, актер, Заслуженный артист РФ, государственный деятель.
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Владимир Наумов (1927 — 2021) — советский и российский режиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
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Николай Амосов (1913 — 2002) — советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик.
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Сергей Залыгин (1913 — 2000) — советский писатель и общественный деятель, академик РАН.
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Туллио Крали (1910 — 2000) — итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи.
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Николай Баталов (1899 — 1937) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
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Николай Лосский (1870 -1965) — русский философ.
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Фридрих Мюллер (1823 — 1900) — немецкий и английский филолог, востоковед.
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Николай Огарев (1813 — 1877) — русский поэт, публицист, революционер.
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Жозеф Луи Гей-Люссак (1778 — 1850) — французский физик, химик, открывший бор, изобретатель.
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Никола Леблан (1742 — 1806) — французский химик-технолог.
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Генрих VI (1421 — 1471) — король Англии, последний из династии Ланкастеров.