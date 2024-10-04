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Кто родился сегодня 4 октября: у кого из звезд день рождения 4 октября
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Кто родился 4 октября: список известных личностей

4 октября Дакота Джонсон отмечает 35-летие
Мария Задорожная
Автор
Дакота Джонсон
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 октября.

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Дакота Джонсон

Дакота Майи Джонсон — американская актриса и модель, номинантка на премию BAFTA. Родилась 4 октября 1989 года в Остине, Техас, США. Сегодня ей исполняется 35 лет. Стала известна по роли Анастейши Стил в серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого». С тех пор актриса снялась в таких фильмах, как «Черная месса», «Арахисовый сокол», «Мадам Паутина» и других.

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Кристоф Вальц

Кристоф Вальц — австрийский актер и режиссер. Родился 4 октября 1956 года в Вене, Австрия. Сегодня ему исполняется 68 лет. Стал известен благодаря роли штандартенфюрера СС Ганса Ланды в фильме «Бесславные ублюдки». За эту же роль актер получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и приз Каннского кинофестиваля.

Кристоф Вальц
Фото Amy Sussman, Getty Images

Кто еще родился 4 октября

  • Аристарх Венес (1989) — российский актер театра и кино;

  • Алисия Сильверстоун (1976) — американская актриса, фотомодель;

  • Лив Шрайбер (1967) — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер;

  • Сьюзен Сарандон (1946) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания;

  • Ричард Рорти (1931 — 2007) — американский философ;

  • Марлен Хуциев (1925 — 2019) — советский и российский режиссер, сценарист, актер и педагог, Народный артист СССР;

  • Виталий Гинзбург (1916 — 2009) — советский и российский физик-теоретик, академик, Нобелевский лауреат;

  • Рихард Зорге (1895 — 1944) — советский разведчик;

  • Григорий Потанин (1835 — 1920) — русский географ, фольклорист, ботаник, этнограф, публицист;

  • Ратерфорд Берчард Хейс (1822 — 1893) — 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель;

  • Михаил Бестужев (1800 — 1826) — русский политический деятель, декабрист;

  • Иван Горбачевский (1800 — 1869) — русский государственный деятель, декабрист;

  • Джованни Пиранези (1720 — 1778) — итальянский археолог, архитектор и художник-график;

  • Аль-Бируни (973 — 1048) — азиатский ученый средневековья.

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