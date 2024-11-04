Кто родился 4 ноября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 ноября.
Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи — американский актер и продюсер. Родился 4 ноября 1969 года в Техасе, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Свою карьеру он начал в начале 1990-х годов с ролей в таких фильмах, таких «Друзья» и «Молодой брат». Широкую известность ему принесла роль в фильмах «На гребне волны» и «Далласский клуб покупателей», за которую он получил премию «Оскар» как лучший актер.
Пи Дидди
Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) — американский рэпер, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Родился 4 ноября 1969 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Стал известен в 1990-х годах как основатель и глава звукозаписывающей компании Bad Boy Records, которая выпустила таких исполнителей, как The Notorious B.I.G., Мэри Джей Блайдж и Фэйт Эванс. В 2024 году Пи Дидди арестовали по обвинениям в насилии и торговле людьми.
Кто еще родился 4 ноября
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Саманта Смит (1969) — американская актриса.
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Кирстен Уоррен (1965) — американская актриса.
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Игорь Тальков (1956 — 1991) — советский рок-музыкант, певец, автор песен, киноактер.
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Дидье Рацирака (1936 — 2021) — мадагаскарский государственный деятель, президент Мадагаскара.
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Павел Рыбалко (1894 — 1948) — советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза.
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Нино Чавчавадзе (1812 — 1857) — грузинская княжна, жена русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
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Осип Бове (1784 — 1834) — российский архитектор, который восстановил Москву после пожара 1812 года.
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Рени Гвидо (1575 — 1642) — итальянский живописец эпохи барокко, представитель болонского академизма.