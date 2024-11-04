Кто родился 4 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 ноября.

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи — американский актер и продюсер. Родился 4 ноября 1969 года в Техасе, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Свою карьеру он начал в начале 1990-х годов с ролей в таких фильмах, таких «Друзья» и «Молодой брат». Широкую известность ему принесла роль в фильмах «На гребне волны» и «Далласский клуб покупателей», за которую он получил премию «Оскар» как лучший актер.

Пи Дидди

Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) — американский рэпер, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Родился 4 ноября 1969 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Стал известен в 1990-х годах как основатель и глава звукозаписывающей компании Bad Boy Records, которая выпустила таких исполнителей, как The Notorious B.I.G., Мэри Джей Блайдж и Фэйт Эванс. В 2024 году Пи Дидди арестовали по обвинениям в насилии и торговле людьми.

Пи Дидди (в центре). Фото imago-images, Global Look Press

Кто еще родился 4 ноября