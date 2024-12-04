Кто родился 4 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 декабря.

Тайра Бэнкс

Тайра Линн Бэнкс — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Родилась 4 декабря 1973 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 51 год. Известность Тайра получила, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, но ее коммерческим прорывом было появление на телевидении с шоу «Топ-модель по-американски».

Джей Зи

Шон Кори Картер, более известный под сценическим псевдонимом Джей Зи — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер и предприниматель. Родился 4 декабря 1969 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 55 лет. Он выпустил в 2011 году альбом Watch the Throne совместно с Канье Уэстом. Альбом сразу стал топовым и возглавил чарты рэпа, R&B и поп-музыки.

Фото Phillip Faraone, Getty Images

Кто еще родился 4 декабря