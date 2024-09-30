Кто родился 30 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 сентября.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи — итальянская актриса и модель. Родилась 30 сентября 1964 года в Читта-де-Кастелло. Сегодня она отмечает 60-летний юбилей. Стала известна благодаря ролям в фильмах «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути» и др.
Марион Котийяр
Марион Котийяр — французская актриса театра, телевидения и кино. Родилась 30 сентября 1975 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 49 лет. После роли в фильме «Долгая помолвка» получила мировую известность. За роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» получила премию «Оскар».
Кто еще родился 30 сентября
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Эзра Миллер (1992) — американский актер и музыкант;
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Лейси Шабер (1982) — американская актриса;
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Вера Васильева (1925 — 2023) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР;
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Юрий Любимов (1917 — 2014) — российский театральный режиссер, актер и педагог, Народный артист России;
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Давид Ойстрах (1908 — 1974) — советский скрипач, дирижер и педагог, профессор, Народный артист СССР;
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Майкл Иннес (1906 — 1994) — английский писатель, биограф, автор детективов;
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Александр Василевский (1895 — 1977) — советский военный деятель, Маршал Советского Союза;
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Отто Шмидт (1891 — 1956) — советский математик, географ, астроном, исследователь Севера;
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Ганс Гейгер (1882 — 1945) — немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения;
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Карл Йозеф Бегас (1794 — 1854) — немецкий художник;
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Фицрой Сомерсет Реглан (1788 — 1855) — британский фельдмаршал.