Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился сегодня 3 октября: у кого из звезд день рождения 3 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 3 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Фото Алексей Майшев, Известия
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 октября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 3&nbsp;октября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 3 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР. Родился 3 октября 1935 года. В 1996 году создал со своими учениками Московский драматический театр п/р Армена Джигарханяна. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер, так как на его счету более 250 ролей в кино- и телефильмах. Не стало артиста в 2020 году.

Сергей Есенин

Сергей Александрович Есенин — русский поэт и писатель. Родился 3 октября 1895 года в селе Константиново, Рязанской области. Считается одной из самых ярких и известных фигур Серебряного века. Представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма. Не стало поэта в 1925 году.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 3 октября

  • Алисия Викандер (1988) — шведская актриса, танцовщица и продюсер.

  • Валентина Рубцова (1977) — российская актриса театра и кино, певица.

  • Шон Уильям Скотт (1976) — американский актер.

  • Лина Хиди (1973) — британская актриса.

  • Дени Вильнев (1967) — франко-канадский кинорежиссер и сценарист.

  • Елена Корнеева (1953) — советская, американская и российская актриса театра и кино, литератор, кинорежиссер, сценарист.

  • Александр Рогожкин (1949 — 2021) — советский и российский режиссер и сценарист, Народный артист России.

  • Виктор Санеев (1945 — 2022) — советский легкоатлет, трехкратный олимпийский чемпион.

  • Алексей Яблоков (1933 — 2017) — советский и российский эколог, биолог, общественный и политический деятель.

  • Томас Вулф (1900 — 1938) — американский писатель.

  • Павел Челищев (1898 — 1957) — русский художник.

  • Вячеслав Шишков (1873 — 1945) — русский и советский писатель, инженер.

  • Айра Кроу (1824 — 1910) — английский художник и график.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Одинокие волки&raquo;. Легкий боевик с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни: обзор фильма «Одинокие волки»
Новости холдинга
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам

Olimpbet awards

Последние новости
00:05
3 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
2 окт 15:45
В Москве пройдет Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»
2 окт 14:45
Россиян предупредили о новых сложностях при перелетах в Дубай
2 окт 01:05
Кто родился 2 октября: список известных личностей
2 окт 00:05
2 октября: какой сегодня праздник в России и в мире