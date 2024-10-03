Кто родился 3 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 октября.

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР. Родился 3 октября 1935 года. В 1996 году создал со своими учениками Московский драматический театр п/р Армена Джигарханяна. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер, так как на его счету более 250 ролей в кино- и телефильмах. Не стало артиста в 2020 году.

Сергей Есенин

Сергей Александрович Есенин — русский поэт и писатель. Родился 3 октября 1895 года в селе Константиново, Рязанской области. Считается одной из самых ярких и известных фигур Серебряного века. Представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма. Не стало поэта в 1925 году.

Фото Global Look Press

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