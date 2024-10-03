Кто родился 3 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 октября.
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР. Родился 3 октября 1935 года. В 1996 году создал со своими учениками Московский драматический театр п/р Армена Джигарханяна. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер, так как на его счету более 250 ролей в кино- и телефильмах. Не стало артиста в 2020 году.
Сергей Есенин
Сергей Александрович Есенин — русский поэт и писатель. Родился 3 октября 1895 года в селе Константиново, Рязанской области. Считается одной из самых ярких и известных фигур Серебряного века. Представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма. Не стало поэта в 1925 году.
Кто еще родился 3 октября
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Валентина Рубцова (1977) — российская актриса театра и кино, певица.
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Шон Уильям Скотт (1976) — американский актер.
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Лина Хиди (1973) — британская актриса.
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Дени Вильнев (1967) — франко-канадский кинорежиссер и сценарист.
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Елена Корнеева (1953) — советская, американская и российская актриса театра и кино, литератор, кинорежиссер, сценарист.
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Александр Рогожкин (1949 — 2021) — советский и российский режиссер и сценарист, Народный артист России.
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Виктор Санеев (1945 — 2022) — советский легкоатлет, трехкратный олимпийский чемпион.
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Алексей Яблоков (1933 — 2017) — советский и российский эколог, биолог, общественный и политический деятель.
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Томас Вулф (1900 — 1938) — американский писатель.
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Павел Челищев (1898 — 1957) — русский художник.
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Вячеслав Шишков (1873 — 1945) — русский и советский писатель, инженер.
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Айра Кроу (1824 — 1910) — английский художник и график.