Кто родился 29 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 сентября.

Ирина Грибулина

Ирина Грибулина — российская эстрадная певица, композитор, поэтесса. Родилась 29 сентября 1953 года в Сочи. Сегодня ей исполняется 71 год. Ирина автор музыки к большому количеству кинофильмов, театральных постановок и детских музыкальных спектаклей. Но более известна по такому редкому жанру, как создание гимнов. Ирина является автором более 50-и гимнов, некоторые из них стали официальными гимнами городов России.

Алла Демидова

Алла Демидова — советская и российская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка РСФСР. Родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Сегодня ей исполняется 88 лет. Пик кинопопулярности актрисы пришелся на 70-80-е годы. Среди ее самых заметных фильмов «Шестое июля», «Иду к тебе», «Чайки», «Зеркало», «Стакан воды», «Дети солнца». Многим актриса запомнилась по телевизионной постановке «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Фото Зураб Джавахадзе

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