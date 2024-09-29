Кто родился 29 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 сентября.
Ирина Грибулина
Ирина Грибулина — российская эстрадная певица, композитор, поэтесса. Родилась 29 сентября 1953 года в Сочи. Сегодня ей исполняется 71 год. Ирина автор музыки к большому количеству кинофильмов, театральных постановок и детских музыкальных спектаклей. Но более известна по такому редкому жанру, как создание гимнов. Ирина является автором более 50-и гимнов, некоторые из них стали официальными гимнами городов России.
Алла Демидова
Алла Демидова — советская и российская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка РСФСР. Родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Сегодня ей исполняется 88 лет. Пик кинопопулярности актрисы пришелся на 70-80-е годы. Среди ее самых заметных фильмов «Шестое июля», «Иду к тебе», «Чайки», «Зеркало», «Стакан воды», «Дети солнца». Многим актриса запомнилась по телевизионной постановке «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
Кто еще родился 29 сентября
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Милен Демонжо (1935 — 2022) — французская актриса кино, телевидения и театра, писательница.
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Микеланджело Антониони (1912 — 2007) — итальянский кинорежиссер и сценарист.
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Николай Островский (1904 — 1936) — советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».
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Энрико Ферми (1901 — 1954) — итальянский ученый-физик, Нобелевский лауреат.
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Торлейф Хеуг (1894 — 1934) — норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион.
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Людвиг Мизес (1881 — 1973) — австро-американский экономист.
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Элизабет Гаскелл (1810 — 1865) — английская писательница.
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Горацио Нельсон (1758 — 1805) — английский флотоводец, вице-адмирал.
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Якопо Тинторетто (1518 — 1594) — итальянский живописец.