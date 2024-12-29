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Кто родился сегодня 29 декабря: у кого из звезд день рождения 29 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 29 декабря: список известных личностей

29 декабря британский актер Джуд Лоу отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Джуд Лоу
Фото Imago, James Warren, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 декабря.

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Джуд Лоу

Дэвид Джуд Хейворт Лоу — британский актер театра и кино. Родился 29 декабря 1972 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 52 года. Наибольшую известность приобрел после фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», а также «Шерлок Холмс».

Шарлотта Райли

Шарлотта Райли — английская актриса. Родилась 29 декабря 1981 года в Гриндоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Наиболее известна своими ролями в «Легком поведении» и телеверсии ITV «Грозовой перевал» по одноименному роману Эмили Бронте.

Шарлотта Райли
Фото Ferdaus Shamim, Zuma, Global Look Press

Кто еще родился 29 декабря

  • Декстер Холланд (1965) — американский музыкант, композитор, вокалист и гитарист группы The Offspring.

  • Томас Бах (1953) — президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион.

  • Джон Войт (1938) — американский актер, лауреат премии «Оскар».

  • Владимир Сафронов (1934 — 1979) — советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.

  • Шейх Анта Диоп (1923 — 1986) — сенегальский ученый-египтолог.

  • Марсель Депре (1843 — 1918) — французский инженер и физик.

  • Александр Беггров (1841 — 1914) — русский живописец-маринист, академик.

  • Эндрю Джонсон (1808 — 1875) — 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.

  • Карл Росси (1745 — 1849) — русский архитектор, один из создателей русского ампира.

  • Маркиза де Помпадур (1721 — 1764) — французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV.

  • Елизавета Петровна (1709 — 1762) — российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I.

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