Кто родился 29 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 декабря.
Джуд Лоу
Дэвид Джуд Хейворт Лоу — британский актер театра и кино. Родился 29 декабря 1972 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 52 года. Наибольшую известность приобрел после фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», а также «Шерлок Холмс».
Шарлотта Райли
Шарлотта Райли — английская актриса. Родилась 29 декабря 1981 года в Гриндоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Наиболее известна своими ролями в «Легком поведении» и телеверсии ITV «Грозовой перевал» по одноименному роману Эмили Бронте.
Кто еще родился 29 декабря
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Декстер Холланд (1965) — американский музыкант, композитор, вокалист и гитарист группы The Offspring.
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Томас Бах (1953) — президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион.
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Джон Войт (1938) — американский актер, лауреат премии «Оскар».
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Владимир Сафронов (1934 — 1979) — советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.
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Шейх Анта Диоп (1923 — 1986) — сенегальский ученый-египтолог.
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Марсель Депре (1843 — 1918) — французский инженер и физик.
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Александр Беггров (1841 — 1914) — русский живописец-маринист, академик.
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Эндрю Джонсон (1808 — 1875) — 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.
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Карл Росси (1745 — 1849) — русский архитектор, один из создателей русского ампира.
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Маркиза де Помпадур (1721 — 1764) — французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV.
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Елизавета Петровна (1709 — 1762) — российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I.