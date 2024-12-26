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Кто родился сегодня 26 декабря: у кого из звезд день рождения 26 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 26 декабря: список известных личностей

26 декабря актер и музыкант Джаред Лето отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Джаред Лето
Фото Emma McIntyre, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 декабря.

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Джаред Лето

Джаред Джозеф Лето — американский актер и музыкант. Родился 26 декабря 1971 года в Луизиане, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Настоящая слава пришла к нему после ролей в фильмах «Крутые и чокнутые», «Реквием по мечте», «Далласский клуб покупателей». Также его знают, как солиста группы Thirty Seconds to Mars.

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Михаил Боярский

Михаил Сергеевич Боярский — советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 26 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 75 лет. Известен как исполнитель роли д'Артаньяна в экранизации романа «Три мушкетера». В советских фильмах он играл и других запоминающихся персонажей — Сильву в «Старшем сыне», Теодоро в «Собаке на сене». А еще — исполнял шлягеры: «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная» и многие другие.

Михаил Боярский
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

Кто еще родился 26 декабря

  • Кит Харингтон (1986) — британский актер театра и кино.

  • Мария Горбань (1986) — российская актриса театра и кино

  • Ларс Ульрих (1963) — американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica.

  • Джон Линч (1961) — ирландский актер.

  • Екатерина Савинова (1926 — 1970) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Мао Цзэдун (1893 — 1976) — китайский государственный и политический деятель 20 века.

  • Ральф Норман Энджелл (1873 — 1967) — английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат.

  • Надежда Ламанова (1861 — 1941) — российский и советский модельер, художник театрального костюма.

  • Чарльз Бэббидж (1791 -1871) — английский математик и изобретатель.

  • Иоганн Динглингер (1664 — 1731) — немецкий ювелир.

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