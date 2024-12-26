Кто родился 26 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 декабря.

Джаред Лето

Джаред Джозеф Лето — американский актер и музыкант. Родился 26 декабря 1971 года в Луизиане, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Настоящая слава пришла к нему после ролей в фильмах «Крутые и чокнутые», «Реквием по мечте», «Далласский клуб покупателей». Также его знают, как солиста группы Thirty Seconds to Mars.

Михаил Боярский

Михаил Сергеевич Боярский — советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 26 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 75 лет. Известен как исполнитель роли д'Артаньяна в экранизации романа «Три мушкетера». В советских фильмах он играл и других запоминающихся персонажей — Сильву в «Старшем сыне», Теодоро в «Собаке на сене». А еще — исполнял шлягеры: «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная» и многие другие.

Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

Кто еще родился 26 декабря