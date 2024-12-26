Кто родился 26 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 декабря.
Джаред Лето
Джаред Джозеф Лето — американский актер и музыкант. Родился 26 декабря 1971 года в Луизиане, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Настоящая слава пришла к нему после ролей в фильмах «Крутые и чокнутые», «Реквием по мечте», «Далласский клуб покупателей». Также его знают, как солиста группы Thirty Seconds to Mars.
Михаил Боярский
Михаил Сергеевич Боярский — советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 26 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 75 лет. Известен как исполнитель роли д'Артаньяна в экранизации романа «Три мушкетера». В советских фильмах он играл и других запоминающихся персонажей — Сильву в «Старшем сыне», Теодоро в «Собаке на сене». А еще — исполнял шлягеры: «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная» и многие другие.
Кто еще родился 26 декабря
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Кит Харингтон (1986) — британский актер театра и кино.
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Мария Горбань (1986) — российская актриса театра и кино
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Ларс Ульрих (1963) — американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica.
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Джон Линч (1961) — ирландский актер.
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Екатерина Савинова (1926 — 1970) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
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Мао Цзэдун (1893 — 1976) — китайский государственный и политический деятель 20 века.
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Ральф Норман Энджелл (1873 — 1967) — английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат.
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Надежда Ламанова (1861 — 1941) — российский и советский модельер, художник театрального костюма.
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Чарльз Бэббидж (1791 -1871) — английский математик и изобретатель.
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Иоганн Динглингер (1664 — 1731) — немецкий ювелир.