Кто родился 25 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 сентября.
Уилл Смит
Уилл Смит — американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель, лауреат премий «Оскар», BAFTA, Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус», а также двух премий «Грэмми». Родился актер 25 сентября 1968 года в Филадельфии, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал популярен после съемок в комедийном боевике «Плохие парни», а франшиза «Люди в черном» превратила Смита в одну из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс — английская и американская актриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 25 сентября 1969 года в Соунси, Великобритания. Сегодня ей исполняется 55 лет. Мировая известность к ней пришла после роли в фильме «Легенда Зорро» с Антонио Бандерасом. Однако «Оскар» актриса получила в 2003 году за роль второго плана в мюзикле «Чикаго».
Кто еще родился 25 сентября
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Мао Асада (1990) — японская фигуристка, призер Олимпийских игр.
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Джейсон Флеминг (1966) — британский актер.
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Марк Хэмилл (1951) — американский актер и сценарист.
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Майкл Дуглас (1944) — американский киноактер и продюсер, обладатель двух «Оскаров».
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Лидия Федосеева-Шукшина (1938) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
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Анатолий Соловьяненко (1932 — 1999) — советский оперный певец, лирико-драматический тенор.
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Сергей Бондарчук (1920 — 1994) — советский актер, режиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
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Дмитрий Шостакович (1906 — 1975) — советский композитор, пианист, педагог, Народный артист СССР.
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Уильям Фолкнер (1897 — 1962) — американский писатель, Нобелевский лауреат.
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Иван Лажечников (1792 — 1869) — русский писатель, автор первых русских исторических романов.
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Николай Раевский (1771 — 1829) — русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии.
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Михаил Клеофас Огинский (1765 — 1833) — польский, белорусский и российский политический деятель.