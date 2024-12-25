Кто родился 25 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 декабря.
Владислав Галкин
Владислав Борисович Галкин — советский и российский актер театра и кино, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации. Родился 25 декабря 1971 года в Санкт-Петербурге. Известный по фильмам «В августе 44-го», «72 метра», сериалам «Диверсант», «Спецназ», «Дальнобойщики». Не стало артиста в 2010 году.
Елена Лядова
Елена Игоревна Лядова — российская актриса, трехкратный лауреат премий «Ника» и «Золотой орел». Родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске, Тамбовская область. Сегодня ей исполняется 44 года. Получила широкое признание благодаря ролям в таких фильмах, как «Елена», «Левиафан» и «Бесславные ублюдки».
Кто еще родился 25 декабря
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Дайдо (1971) — британская поп-певица.
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Игорь Лифанов (1965) — российский актер театра и кино.
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Константин Кинчев (1958) — советский и российский музыкант, автор песен, композитор, лидер группы «Алиса».
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Энни Леннокс (1954) — шотландская певица, обладательница премии «Оскар».
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Аркадий Хайт (1938 — 2000) — советский и российский писатель-сатирик и сценарист.
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Карлос Кастанеда (1925 — 1998) — американский писатель-эзотерик.
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Конрад Хилтон (1887 — 1979) — американский предприниматель, основатель сети отелей «Хилтон».
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Франц Розенцвейг (1886 — 1929) — немецко-еврейский философ.
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Луи Шевроле (1878 — 1941) — американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле.
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Владимир Марковников (1837 — 1904) — русский химик, основатель научной школы.
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Жюльен Офре де Ламетри (1709 — 1751) — французский философ и медик.