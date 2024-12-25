Кто родился 25 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 декабря.

Владислав Галкин

Владислав Борисович Галкин — советский и российский актер театра и кино, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации. Родился 25 декабря 1971 года в Санкт-Петербурге. Известный по фильмам «В августе 44-го», «72 метра», сериалам «Диверсант», «Спецназ», «Дальнобойщики». Не стало артиста в 2010 году.

Елена Лядова

Елена Игоревна Лядова — российская актриса, трехкратный лауреат премий «Ника» и «Золотой орел». Родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске, Тамбовская область. Сегодня ей исполняется 44 года. Получила широкое признание благодаря ролям в таких фильмах, как «Елена», «Левиафан» и «Бесславные ублюдки».

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

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