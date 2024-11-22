Кто родился 22 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 ноября.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Ингрид Йоханссон — американская актриса. Родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Большая популярность пришла к ней после участия в съемках картины «Матч-пойнт» и ленты «Трудности перевода». Однако большинство зрителей знает ее по роли Наташи Романофф в фильмах о вселенной Marvel.

Марк Руффало

Марк Алан Руффало — американский актер, продюсер и двукратный лауреат премии «Эмми». Родился 22 ноября 1967 года в Висконсине, США. Сегодня ему исполняется 57 лет. Широкую известность получил своими ролями в фильмах «Можешь рассчитывать на меня», «Из 13 в 30», «Зодиак». Многие знают его как Халка из фильмов о вселенной Marvel.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

Кто еще родился 22 ноября