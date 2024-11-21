Кто родился 21 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 ноября.

Джена Мэлоун

Джена Лейн Мэлоун — американская актриса, музыкант и фотограф. Родилась 21 ноября 1984 года в Неваде, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Наиболее известна по ролям Гретчен Росс в культовом психологическом триллере «Донни Дарко» и Карин МакКэндлесс в приключенческой драме «В диких условиях».

Голди Хоун

Голди Джинн Хоун — американская актриса, продюсер, режиссер, певица, лауреат премии «Оскар». Родилась 21 ноября 1945 года в Вашингтоне, США. Сегодня ей исполняется 79 лет. Стала известна благодаря таким культовым фильмам, как «Цветок кактуса», «Шугарлендский экспресс», «Шампунь», «За бортом», «Смерть ей к лицу» и «Клуб первых жен».

Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images

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