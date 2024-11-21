Кто родился 21 ноября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 ноября.
Джена Мэлоун
Джена Лейн Мэлоун — американская актриса, музыкант и фотограф. Родилась 21 ноября 1984 года в Неваде, США. Сегодня ей исполняется 40 лет. Наиболее известна по ролям Гретчен Росс в культовом психологическом триллере «Донни Дарко» и Карин МакКэндлесс в приключенческой драме «В диких условиях».
Голди Хоун
Голди Джинн Хоун — американская актриса, продюсер, режиссер, певица, лауреат премии «Оскар». Родилась 21 ноября 1945 года в Вашингтоне, США. Сегодня ей исполняется 79 лет. Стала известна благодаря таким культовым фильмам, как «Цветок кактуса», «Шугарлендский экспресс», «Шампунь», «За бортом», «Смерть ей к лицу» и «Клуб первых жен».
Кто еще родился 21 ноября
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Бьорк (1965) — исландская певица, композитор, музыкант и автор песен.
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Николай Перумов (1963) — российский писатель-фантаст.
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Синтия Родес (1956) — американская актриса и танцовщица.
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Голди Хоун (1945) — американская актриса, продюсер, лауреат премии «Оскар».
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Харольд Рэмис (1944 — 2014) — американский актер и кинорежиссер.
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Тамара Носова (1927 — 2007) — советская актриса театра и кино, Народная артистка России.
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Кристофер Толкин (1924 — 2023) — английский писатель и лингвист.
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Михаил Глузский (1918 — 2001) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
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Вольтер (1694 — 1778) — французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.