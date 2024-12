Кто родился 2 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 декабря.

Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс — американская певица, танцовщица, актриса. Родилась 2 декабря 1981 года в Миссисипи, США. Сегодня ей исполняется 43 года. Стала известна как представительница нового направления в жанре поп в 1990-х годах. Популярность ей принесли хиты: «Baby One More Time», «Oops... I Did It Again».

Люси Лью

Люси Алексис Лью — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, режиссер, фотомодель. Родилась 2 декабря 1968 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 56 лет. Известна по ролям Алекс Мандэй в фильмах «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед», О-Рен Ишии в фильмах «Убить Билла» и «Убить Билла 2», Китти Бакстер в фильме «Чикаго».

Фото Monica Schipper, Getty Images

Кто еще родился 2 декабря