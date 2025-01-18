Кто родился 18 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 января.

Борис Невзоров

Борис Георгиевич Невзоров — советский и российский актер и кинорежиссер, Заслуженный артист РФ. Родился 18 января 1950 года в Староминской, Краснодарский край. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Россия молодая», «Маршал революции», «Найти и обезвредить», «Красные колокола», «Парашютисты», «Говорит Москва», «Дети солнца», «Капабланка», «Сны о пятом времени года», «Далеко от Сансет бульвара», «Зимний сон», «Майор», «Дурак». Не стало актера в 2022 году.

Кевин Костнер

Кевин Майкл Костнер — американский актер, режиссер, продюсер и музыкант. Родился 18 января 1955 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 70 лет. Известность ему принесли роли в фильмах «Поле чудес», «Танцы с волками» и «Джон Ф. Кеннеди».

Фото Emma McIntyre, Getty Images for SCAD

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