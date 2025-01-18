Кто родился 18 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 января.
Борис Невзоров
Борис Георгиевич Невзоров — советский и российский актер и кинорежиссер, Заслуженный артист РФ. Родился 18 января 1950 года в Староминской, Краснодарский край. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Россия молодая», «Маршал революции», «Найти и обезвредить», «Красные колокола», «Парашютисты», «Говорит Москва», «Дети солнца», «Капабланка», «Сны о пятом времени года», «Далеко от Сансет бульвара», «Зимний сон», «Майор», «Дурак». Не стало актера в 2022 году.
Кевин Костнер
Кевин Майкл Костнер — американский актер, режиссер, продюсер и музыкант. Родился 18 января 1955 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 70 лет. Известность ему принесли роли в фильмах «Поле чудес», «Танцы с волками» и «Джон Ф. Кеннеди».
Кто еще родился 18 января
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Такеши Китано (1947) — японский актер и кинорежиссер, писатель и телеведущий.
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Владимир Федотов (1943 — 2009) — советский футболист, футбольный тренер.
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Александр Гомельский (1928 — 2005) — знаменитый советский баскетбольный тренер, многолетний тренер национальной сборной СССР.
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Борис Раушенбах (1915 — 2001) — советский и российский физик-механик, один из родоначальников советской космонавтики.
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Борис Бабочкин (1904 — 1975) — советский актер и режиссер, педагог, Народный артист СССР.
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Иван Петровский (1901 — 1973) — советский математик, академик.
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Александр Безыменский (1898 — 1973) — русский советский поэт.
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Алан Милн (1882 — 1956) — английский писатель, поэт и сказочник, автор «Винни-Пуха».
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Владимир Гардин (1877 — 1965) — советский актер, сценарист и кинорежиссер, Народный артист СССР.
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Цезарь Кюи (1835 — 1918) — русский композитор, музыкальный критик, член «Могучей кучки».
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Шарль Монтескье (1689 — 1755) — французский просветитель, правовед и философ.