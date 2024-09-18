Кто родился 18 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 сентября.
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден — американский актер. Родился 18 сентября 1973 года в Оклахоме, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Известен по роли Нила Оливера в фильме «Трасса 60», роли Лона Хэммонда в мелодраме «Дневник памяти», роли Циклопа во франшизе «Люди Икс», а также по роли Ричарда Уайта в «Возвращении Супермена».
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис — американский актер и комик. Родился 18 сентября 1975 года в Вирджинии, США. Сегодня ему исполняется 49 лет. Стал популярен благодаря американскому телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также комедиям «Несносные боссы», «Несносные боссы 2», «Однажды в Вегасе», «Мы — Миллеры» и комедийному телесериалу «Тед Лассо».
Кто еще родился 18 сентября
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Патрик Шварценеггер (1993) — американский актер, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера.
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Иксзибит (1974) — американский рэпер, актер и телеведущий.
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Элисон Ломан (1979) — американская актриса.
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Джек Уорден (1920 — 2006) — американский актер.
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Джеймс Гандольфини (1961 — 2013) — американский актер.
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Алла Покровская (1937 — 2019) — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, народная артистка РСФСР.
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Виктор Талалихин (1918 — 1941) — советский летчик, Герой Советского Союза.
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Виктор Амбарцумян (1908 — 1996) — советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.
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Эдвин Макмиллан (1907 — 1991) — американский физик, Нобелевский лауреат.
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Грета Гарбо (1905 — 1990) — шведская и американская киноактриса.
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Узеир Гаджибеков (1885 — 1948) — советский и азербайджанский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог.
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Жан Фуко (1819 — 1868) — французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.
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Уильям Сесил (1520 — 1598) — английский государственный деятель эпохи Елизаветы I.
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Чезаре Борджиа (1475 — 1507) — итальянский политический деятель эпохи Возрождения.