Кто родился 18 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 ноября.

Оуэн Уилсон

Оуэн Каннингем Уилсон — американский киноактер, сценарист и кинопродюсер. Родился 18 ноября 1968 года в Техасе, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Известен по семейным фильмам «Марли и я» и серии фильмов «Ночь в музее». Он озвучивает Молнию Маккуина в серии фильмов «Тачки», заглавного персонажа в «Мармадюк» и Реджи в «Индюки: Назад в будущее».

Геннадий Ветров

Геннадий Анатольевич Ветров — советский и российский актер театра и кино, юморист, писатель-сатирик, музыкант, пародист, телеведущий, композитор. Родился 18 ноября 1958 года в Макеевке, Украина. Сегодня ему исполняется 66 лет. Стал известен благодаря юмористической программе «Аншлаг». Также он сыграл эпизодические роли в кинокартинах «Рэкет», «Кровавая Мэри», «Красная шапочка» и «Золотой ключик».

Фото Алексей Смышляев, Global Look Press

Кто еще родился 18 ноября