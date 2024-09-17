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Кто родился сегодня 17 сентября: у кого из звезд день рождения 17 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 17 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Владимир Меньшов
Фото Алексей Майшев, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 сентября.

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Владимир Меньшов

Владимир Меньшов — советский и российский актер и кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР. Родился 17 сентября 1939 года в Баку, Азербайджан. Всего на счету актера около 70 ролей в кино- и телефильмах. Наибольшую известность ему принесли «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Где находится Нофелет?», «Собачье сердце», «Царевич Алексей», «Ночной дозор», «Диверсант» и др. Не стало Владимира Меньшова в 2021 году.

Пол Фиг

Пол Фиг.
Фото Javier Rojas, Global Look Press

Пол Фиг — американский актер, режиссер и сценарист. Родился 17 сентября 1962 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 62 года. Известен своими ролями в телесериале «Сабрина — маленькая ведьма» и в фильме «Толстопузы». Пол Фиг также является создателем сериала «Хулиганы и ботаны», за который был номинирован на премию «Эмми».

Кто еще родился 17 сентября

  • Нил Бломкамп (1979) — южноафриканский и канадский кинорежиссер и 3D-аниматор.

  • Санрайз Койни (1972) — французско-американская актриса и бизнесвумен.

  • Федор Стуков (1972) — советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, телеведущий, креативный продюсер «СТС Медиа».

  • Брайан Сингер (1965) — американский режиссер, продюсер и сценарист.

  • Баз Лурман (1962) — австралийский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.

  • Джон Риттер (1948 — 2003) — американский актер.

  • Агостиньо Нето (1922 — 1979) — ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы.

  • Георгий Менглет (1912 — 2001) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Анатолий Воронов (1911 — 1995) — советский эколог, геоботаник, биогеограф, профессор.

  • Масаока Сики (1867 — 1902) — японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи.

  • Константин Циолковский (1857 — 1935) — советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, основоположник космонавтики.

  • Сергей Боткин (1832 — 1889) — русский врач-терапевт и общественный деятель.

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