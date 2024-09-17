Кто родился 17 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 сентября.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов — советский и российский актер и кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР. Родился 17 сентября 1939 года в Баку, Азербайджан. Всего на счету актера около 70 ролей в кино- и телефильмах. Наибольшую известность ему принесли «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Где находится Нофелет?», «Собачье сердце», «Царевич Алексей», «Ночной дозор», «Диверсант» и др. Не стало Владимира Меньшова в 2021 году.

Пол Фиг

Фото Javier Rojas, Global Look Press

Пол Фиг — американский актер, режиссер и сценарист. Родился 17 сентября 1962 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 62 года. Известен своими ролями в телесериале «Сабрина — маленькая ведьма» и в фильме «Толстопузы». Пол Фиг также является создателем сериала «Хулиганы и ботаны», за который был номинирован на премию «Эмми».

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