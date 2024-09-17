Кто родился 17 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 сентября.
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов — советский и российский актер и кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР. Родился 17 сентября 1939 года в Баку, Азербайджан. Всего на счету актера около 70 ролей в кино- и телефильмах. Наибольшую известность ему принесли «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Где находится Нофелет?», «Собачье сердце», «Царевич Алексей», «Ночной дозор», «Диверсант» и др. Не стало Владимира Меньшова в 2021 году.
Пол Фиг
Пол Фиг — американский актер, режиссер и сценарист. Родился 17 сентября 1962 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 62 года. Известен своими ролями в телесериале «Сабрина — маленькая ведьма» и в фильме «Толстопузы». Пол Фиг также является создателем сериала «Хулиганы и ботаны», за который был номинирован на премию «Эмми».
Кто еще родился 17 сентября
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Нил Бломкамп (1979) — южноафриканский и канадский кинорежиссер и 3D-аниматор.
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Санрайз Койни (1972) — французско-американская актриса и бизнесвумен.
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Федор Стуков (1972) — советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, телеведущий, креативный продюсер «СТС Медиа».
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Брайан Сингер (1965) — американский режиссер, продюсер и сценарист.
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Баз Лурман (1962) — австралийский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер.
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Джон Риттер (1948 — 2003) — американский актер.
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Агостиньо Нето (1922 — 1979) — ангольский государственный деятель, 1-й президент Анголы.
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Георгий Менглет (1912 — 2001) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
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Анатолий Воронов (1911 — 1995) — советский эколог, геоботаник, биогеограф, профессор.
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Масаока Сики (1867 — 1902) — японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи.
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Константин Циолковский (1857 — 1935) — советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, основоположник космонавтики.
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Сергей Боткин (1832 — 1889) — русский врач-терапевт и общественный деятель.