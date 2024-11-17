Кто родился 17 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 ноября.

Мартин Скорсезе

Мартин Чарльз Скорсезе — американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар». Родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 82 года. Десять фильмов, снятых Скорсезе в качестве режиссера, были номинированы в номинации за лучший фильм и за лучшую режиссуру: «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Хранитель времени», «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец» и др.

Дэнни ДеВито

Дэниел Майкл Де Вито-младший — американский актер, режиссер, продюсер. Родился 17 ноября 1944 в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 80 лет. Популярность ему принесла роль коротышки-гангстера в фильме «Роман с камнем». Также ДеВито снялся в десятках популярных картинах, одной из самых известных является комедия «Близнецы».

Фото CraSH / Keystone Press Agency, Global Look Press

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