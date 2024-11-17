Кто родился 17 ноября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 ноября.
Мартин Скорсезе
Мартин Чарльз Скорсезе — американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар». Родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 82 года. Десять фильмов, снятых Скорсезе в качестве режиссера, были номинированы в номинации за лучший фильм и за лучшую режиссуру: «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Хранитель времени», «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец» и др.
Дэнни ДеВито
Дэниел Майкл Де Вито-младший — американский актер, режиссер, продюсер. Родился 17 ноября 1944 в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 80 лет. Популярность ему принесла роль коротышки-гангстера в фильме «Роман с камнем». Также ДеВито снялся в десятках популярных картинах, одной из самых известных является комедия «Близнецы».
Кто еще родился 17 ноября
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Рэйчел Макадамс (1978) — канадская киноактриса.
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Софи Марсо (1966) — французская киноактриса и режиссер.
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Елена Петушкова (1940) — советская спортсменка (конный спорт), тренер, олимпийская чемпионка.
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Тони Зайлер (1935 — 2009) — австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира.
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Боб Матиас (1930 — 2006) — американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик.
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Соитиро Хонда (1906 — 1991) — японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda».
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Иван Пырьев (1901 — 1968) — советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист СССР.
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Август Мебиус (1790 — 1868) — немецкий математик и астроном.
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Аньоло Бронзино (1503 — 1572) — итальянский художник, представитель маньеризма.