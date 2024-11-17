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Кто родился сегодня 17 ноября: у кого из звезд день рождения 17 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 17 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Мартин Скорсезе.
Фото Hannes P Albert, dpa, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 ноября.

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Мартин Скорсезе

Мартин Чарльз Скорсезе — американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар». Родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 82 года. Десять фильмов, снятых Скорсезе в качестве режиссера, были номинированы в номинации за лучший фильм и за лучшую режиссуру: «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Хранитель времени», «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец» и др.

Дэнни ДеВито

Дэниел Майкл Де Вито-младший — американский актер, режиссер, продюсер. Родился 17 ноября 1944 в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 80 лет. Популярность ему принесла роль коротышки-гангстера в фильме «Роман с камнем». Также ДеВито снялся в десятках популярных картинах, одной из самых известных является комедия «Близнецы».

Дэнни ДеВито
Фото CraSH / Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 17 ноября

  • Рэйчел Макадамс (1978) — канадская киноактриса.

  • Софи Марсо (1966) — французская киноактриса и режиссер.

  • Елена Петушкова (1940) — советская спортсменка (конный спорт), тренер, олимпийская чемпионка.

  • Тони Зайлер (1935 — 2009) — австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира.

  • Боб Матиас (1930 — 2006) — американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, политик.

  • Соитиро Хонда (1906 — 1991) — японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda».

  • Иван Пырьев (1901 — 1968) — советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист СССР.

  • Август Мебиус (1790 — 1868) — немецкий математик и астроном.

  • Аньоло Бронзино (1503 — 1572) — итальянский художник, представитель маньеризма.

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