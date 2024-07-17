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Кто родился сегодня 17 июля: у кого из звезд день рождения 17 июля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 17 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер, культурист и Мистер Вселенная Александр Невский.
Фото из соцсетей Александра Невского
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 июля.

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Александр Невский

Александр Невский — советский и российский актер, кинорежиссер, продюсер и культурист. Родился 17 июля 1971 года в Москве. Сегодня он отмечает 53-летие. В детстве, кроме бокса, он серьезно увлекся кикбоксингом, а затем и бодибилдингом. В 1995 году получил титул «Мистер Мира».

В 2000 году состоялся его дебют на большом экране в фильме «Тихие омуты». Также Александр снялся в голливудском фильме Уолтера Хилла «Непререкаемый». На его счету роли в картинах «Красный Змей», «Московская жара», «Форсаж да Винчи» и др.

Форсаж да Винчи
Фото Кадр из фильма «Форсаж да Винчи»

Ангела Меркель

Ангела Меркель — немецкий политик, федеральный канцлер Германии (2005 — 2021). Родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге. Сегодня она отмечает 70-летний юбилей.

Первая женщина-политик, которая заняла столь высокий пост, и третья по продолжительности правления в истории Германии.

Немецкий политик Ангела Меркель.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 17 июля

  • Чико Фримен (1949) — американский джазовый тенор-саксофонист;

  • Алексей Рыбников (1945) — советский и российский композитор, Народный артист РФ;

  • Александра Назарова (1940 — 2019) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ;

  • Дональд Сазерленд (1935 — 2024) — канадский актер и продюсер;

  • Хуан Антонио Самаранч (1920 — 2010) — испанский политик и бизнесмен, 7-й президент МОК;

  • Дмитрий Иванов (1912 — 2003) — русский журналист и культуролог, представитель русского зарубежья;

  • Беренис Эббот (1898 — 1991) — американский фотограф;

  • Борис Лавренев (1891 — 1959) — советский прозаик, драматург;

  • Николай Миклухо-Маклай (1846 — 1888) — русский этнограф, биолог, антрополог и путешественник;

  • Поль Деларош (1797 — 1856) — Французский живописец;

  • Камиль Коро (1796 — 1875) — французский художник-пейзажист и гравер.

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