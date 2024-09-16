Кто родился 16 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 сентября.

Евгений Петросян

Евгений Петросян — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист, Народный артист РСФСР. Родился 16 сентября 1945 года в Баку, Азербайджан. Сегодня ему исполняется 79 лет. Стал известен зрителю благодаря участию в программах «Аншлаг», «Смехопанорама», является создателем и руководителем театра «Кривое зеркало».

Ангелина Вовк

Фото Anatoly Lomohov/Russian Look, Global Look Press

Ангелина Вовк — советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, Народная артистка России. Родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне. Сегодня ей исполняется 82 года. Стала известна как ведущая музыкальных программ «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», вечеров классической музыки, концертов, музыкальных фестивалей и конкурсов.

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