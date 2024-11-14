Кто родился 14 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 ноября.

Карл III

Чарльз Филипп Артур Джордж — правящий король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций. Родился 12 ноября 1948 года в Вестминстере, Большой Лондон. Сегодня ему исполняется 76 лет. Сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Дольше всех в истории Британии был наследником престола.

Мария Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова — российская актриса. Родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Сегодня ей исполняется 40 лет. Стала популярна благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ».

Фото Дмитрий Голубович, Global Look Press

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