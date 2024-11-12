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Кто родился сегодня 12 ноября: у кого из звезд день рождения 12 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 12 ноября: список известных личностей

12 ноября Райан Гослинг отмечает 44-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Райан Гослинг
Фото Кадр из фильма «Эта дурацкая любовь», реж. Гленн Фикарра, Джон Рекуа / Carousel Productions (II)
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 ноября.

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Райан Гослинг

Райан Томас Гослинг — канадский актер. Родился 12 ноября 1980 года в Лондоне, Канада. Сегодня ему исполняется 44 года. Известен своими ролями в фильмах «Полу-Нельсон» (номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль), «Ларс и настоящая девушка», «Валентинка», «Ла-Ла Ленд», «Дневник памяти» и «Барби».

Райан Гослинг. Биография Райана Гослинга: от «Клуба Микки Мауса» до роли Кена

Энн Хэтэуэй

Энн Жаклин Хэтэуэй — американская актриса и певица. Родилась 12 ноября 1982 в Бруклине, США. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна публике после фильмов «Дьявол носит «Prada», «Джейн Остин», «Рэйчел выходит замуж», «Война невест», «Интерстеллар» и др.

Энн Хэтэуэй.
Фото Кадр из фильма «Пассажиры», реж. Родриго Гарсиа / Sony / Columbia

Кто еще родился 12 ноября

  • Юлия Ковальчук (1982) — российская певица, телеведущая.

  • Густаф Скарсгард (1980) — шведский актер театра и кино.

  • Рада Митчелл (1973) — австралийская актриса.

  • Людмила Гурченко (1935 — 2011) — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.

  • Татьяна Конюхова (1931 — 2024) — советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР.

  • Грейс Келли (1929 — 1982) — американская актриса, княгиня Монако.

  • Сунь Ятсен (1866 — 1925) — китайский революционер-демократ.

  • Огюст Роден (1840 — 1917) — французский скульптор.

  • Александр Бородин (1833 — 1887) — русский композитор и ученый-химик.

  • Иван Шувалов (1727 — 1797) — русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат.

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