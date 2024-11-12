Кто родился 12 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 ноября.

Райан Гослинг

Райан Томас Гослинг — канадский актер. Родился 12 ноября 1980 года в Лондоне, Канада. Сегодня ему исполняется 44 года. Известен своими ролями в фильмах «Полу-Нельсон» (номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль), «Ларс и настоящая девушка», «Валентинка», «Ла-Ла Ленд», «Дневник памяти» и «Барби».

Энн Хэтэуэй

Энн Жаклин Хэтэуэй — американская актриса и певица. Родилась 12 ноября 1982 в Бруклине, США. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна публике после фильмов «Дьявол носит «Prada», «Джейн Остин», «Рэйчел выходит замуж», «Война невест», «Интерстеллар» и др.

Фото Кадр из фильма «Пассажиры», реж. Родриго Гарсиа / Sony / Columbia

Кто еще родился 12 ноября