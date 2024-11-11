Кто родился 11 ноября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 ноября.
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Вильгельм Ди Каприо — американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар». Родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 50 лет. Стал известен после фильма «Титаник». Также актер сыграл в картинах «Поймай меня, если сможешь», «Начало», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший» и пр.
Деми Мур
Деми Джин Гайнс, известная как Деми Мур, — американская актриса, модель и автор песен. Родилась 11 ноября 1962 года в Нью-Мексико, США. Сегодня ей исполняется 62 года. Международное признание получила после выхода мелодрамы «Привидение». После чего актриса сыграла в картинах «Несколько хороших парней», «Непристойное предложение», «Разоблачение», «Солдат Джейн» «Ангелы Чарли 2: Только вперед» и др. Кроме того, сейчас гремит боди-хоррор «Субстанция», в котором Мур исполнила главную роль.
Кто еще родился 11 ноября
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