Кто родился 10 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 октября.
Филипп Янковский
Филипп Олегович Янковский — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 10 октября 1968 года в Саратове. Сегодня ему исполняется 56 лет. Как актер снимался в таких фильмах, как «Афганский излом», «День полнолуния», «Бременские музыканты и Со», «Чудотворец», «Иван Денисович». Как режиссер Филипп Янковский отметился следующими работами: «В движении», «Статский советник», «Меченосец», «Каменная башка».
Дэн Стивенс
Дэниел Джонатан Стивенс — английский актер. Родился 10 октября 1982 года в Кройдоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 42 года. Наиболее известен по роли Мэттью Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон», роли чудовища в фильме-мюзикле «Красавица и чудовище» и главной роли в сериале «Легион».
Кто еще родился 10 октября
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Алексей Кравченко (1969) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
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Чарльз Дэнс (1946) — британский актер, сценарист, режиссер, продюсер.
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Евгений Суслов (1937 — 2019) — советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России.
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Бруно Фрейндлих (1909 — 2002) — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
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Ванда Якубовская (1907 — 1998) — польский кинорежиссер, педагог.
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Альберто Джакометти (1901 — 1966) — швейцарский скульптор, живописец и график.
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Владимир Обручев (1863 — 1956) — русский и советский геолог, географ, писатель.
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Фритьоф Нансен (1861 — 1930) — норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, нобелевский лауреат.
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Джузеппе Верди (1813 — 1901) — итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы.
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Жан Антуан Ватто (1684 — 1721) — французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.