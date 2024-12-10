Кто родился 10 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 декабря.

Майкл Кларк Дункан

Майкл Кларк Дункан — американский актер. Родился 10 декабря 1957 года в Чикаго, США. Наибольшую известность ему принесла роль Джона Коффи в фильме «Зеленая миля», за исполнение которой он выдвигался на ряд премий, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус». Не стало актера в 2012 году.

Кеннет Брана

Сэр Кеннет Чарльз Брана — британский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 10 декабря 1960 года в Белфасте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 64 года. Известен благодаря многочисленным экранизациям пьес Шекспира — «Генрих V», «Много шума из ничего», «Гамлет» и др.

Фото Mike Coppola, Getty Images

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