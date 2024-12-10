Кто родился 10 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 декабря.
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан — американский актер. Родился 10 декабря 1957 года в Чикаго, США. Наибольшую известность ему принесла роль Джона Коффи в фильме «Зеленая миля», за исполнение которой он выдвигался на ряд премий, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус». Не стало актера в 2012 году.
Кеннет Брана
Сэр Кеннет Чарльз Брана — британский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 10 декабря 1960 года в Белфасте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 64 года. Известен благодаря многочисленным экранизациям пьес Шекспира — «Генрих V», «Много шума из ничего», «Гамлет» и др.
Кто еще родился 10 декабря
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Светлана Антонова (1979) — российская актриса.
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Таисия Повалий (1965) — российская певица.
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Александр Сурин (1939 — 2015) — российский актер и режиссер.
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Анатолий Тарасов (1918 — 1995) — советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.
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Сидни Фокс (1907 — 1942) — американская актриса.
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Михаил Румянцев (1901 — 1983) — советский артист цирка (клоун), актер, Народный артист СССР.
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Нелли Закс (1891 — 1970) — немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат.
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Николай Некрасов (1821 — 1878) — русский поэт, писатель и публицист.
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Августа Ада Кинг (1815 — 1852) — английская графиня, математик, первая женщина-программист.
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Александр Брюллов (1798 — 1877) — русский архитектор, художник.