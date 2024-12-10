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Кто родился сегодня 10 декабря: у кого из звезд день рождения 10 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 10 декабря: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Майкл Кларк Дункан
Фото Getty Images for Twentieth Century Fox
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 декабря.

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Майкл Кларк Дункан

Майкл Кларк Дункан — американский актер. Родился 10 декабря 1957 года в Чикаго, США. Наибольшую известность ему принесла роль Джона Коффи в фильме «Зеленая миля», за исполнение которой он выдвигался на ряд премий, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус». Не стало актера в 2012 году.

Кеннет Брана

Сэр Кеннет Чарльз Брана — британский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 10 декабря 1960 года в Белфасте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 64 года. Известен благодаря многочисленным экранизациям пьес Шекспира — «Генрих V», «Много шума из ничего», «Гамлет» и др.

Кеннет Брана
Фото Mike Coppola, Getty Images

Кто еще родился 10 декабря

  • Светлана Антонова (1979) — российская актриса.

  • Таисия Повалий (1965) — российская певица.

  • Александр Сурин (1939 — 2015) — российский актер и режиссер.

  • Анатолий Тарасов (1918 — 1995) — советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.

  • Сидни Фокс (1907 — 1942) — американская актриса.

  • Михаил Румянцев (1901 — 1983) — советский артист цирка (клоун), актер, Народный артист СССР.

  • Нелли Закс (1891 — 1970) — немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат.

  • Николай Некрасов (1821 — 1878) — русский поэт, писатель и публицист.

  • Августа Ада Кинг (1815 — 1852) — английская графиня, математик, первая женщина-программист.

  • Александр Брюллов (1798 — 1877) — русский архитектор, художник.

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